Бог позаботится о моих детях!

20-е годы прошлого столетия. Красные вошли в село и угрожают местному священнику. Какой выбор сделает он?

В 20-х годах прошлого века в жизни моей бабушки произошло событие, которое иначе как чудом Божьего вмешательства и назвать невозможно.

Родители моей бабушки отдали её замуж очень рано, примерно в возрасте пятнадцати лет, потому что она была девушка рослая, крепкая и развитая не по годам во всех отношениях. Муж её был, как я понимаю, значительно старше её, человек по тем временам очень образованный. В какой-то момент ему предложили место священника в одном из православных приходов, где-то в сельской местности, и он согласился.

Как рассказывала нам бабушка, жили они очень состоятельно. Одних только коров было у них не менее десяти голов.

Около девяти лет длилось семейное счастье, и вдруг в России началась гражданская война. Бабушке в то время ещё не было и двадцати пяти лет, но она уже родила пятерых детей. Муж её очень любил, и всё у них было действительно хорошо. Но гражданская война неожиданно и быстро внесла страшные перемены в их счастливую жизнь.

То место, где они жили, оказалось в самом центре кровавых событий: где-то совсем рядом шли ожесточённые бои, и власть в селе сменялась очень и очень быстро. То «красные» захватят это село, то «белые» — только флаги успевали менять на главном здании сельского правления.

И вот однажды власть, как казалось, окончательно перешла в руки большевиков. В один из дней в дом бабушки постучались, и вошёл красный комиссар в сопровождении красноармейцев с винтовками.

«Ну что, поп, — сказал комиссар, — что делать-то с тобой будем? Расстрелять тебя? А впрочем, есть у меня к тебе предложение! Ты мужик грамотный, давай к нам на службу? Посадим тебя в сельсовете, будешь бумажки перебирать — работа непыльная, зарплату тебе назначим! Но есть одно условие: прежде, чем это произойдёт, ты на общем собрании объявишь людям, что вся твоя религиозная пропаганда была явным обманом, что ты преследовал одну единственную цель — жить за счёт тех, кто тебе верит! Скажешь перед всеми, что никакого Бога нет, и публично отречёшься от веры в Него! Ну что, согласен?»

Священник отвечал: «От Бога я не отрекусь… В Библии записаны слова Иисуса Христа, где Он говорит: “Кто отречётся от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Богом и перед ангелами, а кто исповедает Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным и перед ангелами!”».

Когда происходил этот разговор, дети (мал мала меньше) собрались тут же и за всем внимательно наблюдали, всё слушали.

Комиссар говорит: «Слушай, поп! Если ты свою жизнь не ценишь, то подумай хотя бы о детях своих! На кого ты их оставишь? Мы сейчас тебя выведем и расстреляем, а кто о них позаботится, когда тебя не будет?» Священник отвечал: «Бог позаботится о моих детях!»

Тогда его берут, сажают на повозку и везут за село на берег соляного озера. И вот звучит команда: «Пли!» Раздаются выстрелы. Священник падает. Подошли, посмотрели, говорят: «Всё, готов!» Ушли…

Через некоторое время священник приходит в сознание и встаёт. Одет он был в рясу. Начинает ходить по берегу озера, в агонии растирая грудь руками. Из многочисленных ран на груди и животе сочится кровь. Мимо проходит ещё один отряд красноармейцев. «О, смотрите! Поп недобитый! А ну, давай его штыками, чтобы пули не тратить!»

После многочисленных ударов штыками священник падает замертво. Дня через два его нашли. Пока он лежал у озера, птицы выклевали ему глаза, но на лице его, по каким-то непонятным для людей причинам, застыла улыбка! Я, как человек верующий, предполагаю, что в самый последний момент жизни Господь Бог показал священнику какое-то видение (возможно, он увидел красоту рая Божьего), которое и вызвало счастливую улыбку на его лице.

И вот его тело принесли домой. Устроили похороны. Власть в этот момент вновь ненадолго сменилась, и офицеры белой армии, оказавшись невольными свидетелями этого печального события, безмолвно стояли у гроба, с почтительностью сняв свои форменные фуражки.

Вскоре власть сменилась вновь. Бабушка продала свой дом и, посадив на повозку своих пятерых маленьких детей, отправилась в то место, где жили близкие родственники её погибшего мужа. Так как она была женщина очень совестливая, она не захотела останавливаться у родственников (чтобы не быть им в тягость), а сняла у одной доброй женщины комнату в полуподвальном помещении. Сама же устроилась мыть полы в какой-то государственной конторе.

И вот вскоре к женщине, у которой бабушка снимала комнату, из Москвы приезжает сын. Получив высшее образование в столице, Пётр был назначен на должность директора какого-то государственного предприятия с очень хорошей по тем временам зарплатой. Хотя Петру было, наверное, лет около тридцати, он ещё не был к тому времени женат ни разу.

И вот мать говорит ему: «Петенька, а ведь тебе жениться пора! Но ты не смотри на молоденьких глупых девушек! А посмотри лучше на Шурочку, мою квартирантку! Какая она замечательная хозяйка! Всегда у неё чистота и порядок! А как она прекрасно готовит! Ты, Петя, не смущайся от того, что у неё пять человек детей! Ты крепко стоишь на ногах, и прокормить их для тебя не будет проблемой! А Господь Бог тебя непременно благословит, если ты возьмёшь на себя заботу об этих сиротках!»

И что вы думаете, друзья? Пётр так влюбился в мою бабушку, что вскоре сделал ей предложение стать его женой! После свадьбы у них родились ещё три девочки, одной из которых была моя мама!

Вот так исполнились слова человека, который решил до конца оставаться верным Создателю! «Бог позаботится о моих детях!» — такие слова сказал незадолго до своей смерти священник Владимир, и именно так всё и произошло.

Я уверен, что и сегодня Господь Бог силён позаботиться о каждом человеке, который с верой взывает к Нему!

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.