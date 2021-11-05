Иногда всё идёт совсем не по плану. Мы нервничаем, суетимся, переживаем, даже если никак не можем повлиять на ситуацию. А что если как раз сейчас и решается наша проблема? Что если происходящее послужит нам во благо?

Нам очень нравится отдыхать на море всей семьёй. Ещё в апреле мы забронировали номера в доме отдыха «Русалочка» в п. Лермонтово Туапсинского района. Два года назад мы уже отдыхали там, и нам очень понравилось. Вот наступил долгожданный отпуск, и 4 июля мы выехали на своём автомобиле к месту отдыха. Погода была хорошая, и настроение — отличное. К вечеру 5 июля мы планировали добраться до нашей «Русалочки». Всё шло хорошо. В дороге не было никаких проблем. Проехав за первый день 1200 км, мы остановились на ночлег в городе Богучар Воронежской области. Наступило утро 5 июля, но мы как будто никуда не спешили: спали, сколько хотели, спокойно позавтракали, без спешки собрались в дальнейший путь.

Где-то ближе к обеду мы выехали из гостиницы, и тут нам позвонили из дома и попросили срочно оформить одну доверенность в нотариальной конторе. Мы остались, чтобы решить этот вопрос. Оказалось, что на тот момент в этом городишке принимал один-единственный нотариус, а приём вёлся по предварительной записи. Мы объяснили ситуацию, и нам пошли навстречу. Для оформления нужной доверенности потребовались ещё кое-какие документы и справки. Пришлось сделать несколько запросов в наше городское ведомство. В конечном итоге мы получили желаемое. Это заняло около 5 часов.

Мы продолжили путь к морю. Несмотря на то, что было потеряно много времени, мы почему-то совсем не расстроились, хотя желание побыстрее увидеть море и искупаться в нём было велико.

Ближе к полуночи, когда до места отдыха оставалось совсем немного (примерно 150 км, а это 1,5 – 2 часа езды), меня резко начало клонить ко сну, хотя я очень хорошо отдохнул и выспался в гостинице. Мы решили остановиться и немного подремать прямо в машине. В результате я проспал более 3 часов, и уже начало светать, когда мы двинулись дальше.

Километрах в десяти от Лермонтово мы оказались в очень большой пробке. Нам сказали, что ночью прошёл сильный ливень, и размыло трассу, что проезд будет закрыт до окончания ремонтных работ. А потом нам позвонили из дома и рассказали, что произошло ночью в Лермонтово. В новостях уже сообщили о трагедии. Оказывается, Бог уберёг нас от беды. Вечером 5 июля в Лермонтово прошёл сильный ураган с ливнем. Дом отдыха «Русалочка», где мы должны были провести отпуск, пострадал и был затоплен. Были человеческие жертвы, разрушения, под завалами оказалось много автомобилей. Если бы мы туда вечером приехали, как планировали, то попали бы в эпицентр бедствия. Шторм принёс много горя.

Анализируя всё произошедшее с нами в пути, мы поняли, Кто вмешался в нашу судьбу и нашу поездку. Бог — наш любящий Бог — остановил нас в Богучаре. Эта задержка в пути явилась для нас благословением. Также Бог склонил меня ко сну, чтобы я не ехал дальше.

Очень часто то, что нам кажется неудобным и нежеланным, оборачивается для нас благословением. Главное — не роптать и полностью довериться в руки Божьи. Бог никогда не ошибается. Мы вели себя очень спокойно. Не было никакой паники, никакого стресса, хотя наш отдых был под угрозой срыва. Мы молились и были уверены, что Бог решит все наши проблемы. Так и вышло. Мы простояли на трассе в пробке весь день 6 июля. За это время был решён вопрос с возвратом денег за путёвку в «Русалочку». Мы получили средства, чтобы отдохнуть в другом курортном городе, где прекрасно провели 10 дней, наслаждаясь морем и солнцем. Когда мы снимали жильё, нам сделали очень хорошую скидку, а дорога до моря оттуда занимала не более 5 минут.

Перед нашей поездкой на море шторм и стихия прошли по всему побережью Чёрного моря. Очень многие пострадали. Нас же Господь сохранил от беды, хотя мы были в шаге от того места, где также прошёл ураган. Слава Богу за Его заботу о нас! Бог любит нас, это истина!

Евгений Макаров, г. Йошкар-Ола

Досадные мелочи

Были люди, у которых 11 сентября 2001 года всё шло из рук вон плохо. Oднa служащая oпoздaлa на работу, пoтoму чтo eё будильник нe прoзвeнeл вoврeмя. Ктo-тo зaстрял в прoбкe нa aвтoстрaдe Нью-Джeрси. Другой человек oпoздaл нa aвтoбус. Жeнщинa прoлилa кoфe нa oдeжду, и eй нужнo былo врeмя, чтoбы пeрeoдeться. У кoгo-тo нe зaвoдилaсь мaшинa, ктo-тo в последний момент вeрнулся домой, чтoбы oтвeтить нa тeлeфoнный звoнoк. Кто-то опоздал из-за нерасторопного ребёнка. Oдин никак не мог вызвать тaкси. А другой нaдeл тeм утрoм нoвыe туфли и, добираясь на работу, натёр мозоль. Ему пришлось зайти в аптеку за лейкопластырем. Поэтому oн сeйчaс живoй.

Зaстрять в прoбкe, нe успeть нa лифт, опоздать на автобус… Кoгдa случaются всe эти досадные мeлoчи (или не мелочи), подумайте о том, чтo вы находитесь сейчас именно там, гдe Бoг желает, чтoбы вы находились.

В слeдующий рaз, кoгдa вaм кaжeтся, чтo утрo идёт нe тaк, дeти oдeвaются мeдлeннo, вы нe мoжeтe нaйти ключи oт мaшины, стoитe нa кaждoм свeтoфoрe, нe рaсстрaивaйтeсь и нe выхoдитe из сeбя.

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.