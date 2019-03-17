Бог спас сына

Мой сын Сергей работал в автосервисе. Однажды ему пришлось ремонтировать очень дорогую машину. Вот что он рассказал:

«Мы с напарником находились в смотровой яме. Машина была сверху. Вдруг она стала падать на нас. Сорвалась с крюка. В голове мысль: сейчас она нас раздавит. А если мы выживем, то нам всю жизнь за неё не рассчитаться. Я взмолился: “Господи, спаси нас!” И вдруг какая-то невидимая сила повернула машину в воздухе, и она остановилась. Я посмотрел на напарника. Он был весь бледный.

— Нас с тобой в лепёшку расплющило бы! Как она остановилась?

— Я не знаю».

Сын поведал мне эту историю в машине, когда мы с ним ехали на дачу. Я ему говорю:

— Я за тебя, Сергей, молюсь каждый день.

— Я знаю, спасибо тебе.

Велик Господь! Слава Ему вовек!

Анна Хамова, г. Екатеринбург

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.