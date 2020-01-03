Ницше… Интеллектуалы ставят его книги в шкафу на видном месте, ибо Ницше — это модно, Ницше — это вызов… О философии его говорят как о культурном наследии, некоторые зачитываются и восхищаются «эстетизмом», «искрами остроумия» и «интеллектуальным фейерверком». Ницше остроумен? Пожалуй. У него прекрасный слог? Без сомнения. Но какой след оставляет Ницше в душе читающего его? «По плодам их узнаете их», — говорит Библия.

Фридрих Ницше родился во второй половине XIX века. Его отец, лютеранский пастор, умер, когда Фридриху было пять лет. В ранней молодости он засомневался в существовании Бога и отошёл от религиозных обычаев семьи. Его высказывания о Боге звучат как богохульство. Философия, которую он развивал, разрушительно влияла и на него самого, и на общество. Его идея о сверхчеловеке была использована Гитлером для разработки бесчеловечной идеологии.

Защитники Ницше настаивают, что он не имеет никакого отношения к нацизму: хотя философ и был наполовину немцем по крови, но всё же он не любил всё немецкое. Тут они приводят множество цитат, в которых философ глумится над немецкой культурой и философией. Лично меня привлекла одна из них (и вовсе не в связи с нацизмом). Вот она: «Сознаюсь, что это мои враги, эти немцы: я презираю в них всякого рода нечистоплотность понятия и оценки, трусость перед каждым Да и Нет. Почти за тысячу лет они всё сбили и перепутали, к чему только касались своими пальцами, они имеют на своей совести все половинчатости — которыми больна Европа, они имеют также на совести самый нечистоплотный род христианства, какой только есть, самый неисцелимый, самый неопровержимый — протестантизм… Если не справятся окончательно с христианством, то немцы будут в этом виноваты…» («Антихрист. Проклятие христианству»). Как сильно восстаёт разум Ницше против протестантизма! А почему? Потому что, по его словам, это самый неопровержимый род христианства. На эпитет «нечистоплотный» я внимания предпочитаю не обращать: ведь как только люди не клеймят то, против чего они бессильны.

Автор одной из статей про Ницше подводит такой итог: «Величие Ницше в его интеллектуальном и нравственном подвиге — в великой переоценке всех ценностей, — в утверждении культа личности, личностного начала в человеке, великой индивидуальности, безграничного индивидуализма, гуманизма, выражающегося в ностальгии по цельному, гармоничному человеку, который не подавляет свою человечность». Культ личности — что-то знакомое, правда? И (вот ведь беда) нравственный подвиг никак не удаётся усмотреть.Ницше утверждал, что христианство — это ненависть к уму и свободе. Доброта и сострадание — это крайне вредные качества. Себя же Ницше с гордостью именует имморалистом. Его слова «Бог умер» стали лозунгом циников.Рассказывают, что однажды кто-то из последователей философа написал на стене: «Бог мёртв! Ницше». На следующий день рядом появилась ещё одна надпись: «Ницше мёртв. Бог».Борьба с христианством кончилась для Ницше его личным безумием, которое продолжалось более десяти лет. В истории болезни клиники душевнобольных в Базеле имеются записи о том, что у Ницше наблюдались частые приступы гнева, он часто испускал нечленораздельные крики, принимал сторожа за Бисмарка, разбивал стакан, «чтобы забаррикадировать вход в комнату осколками стекла», прыгал по-козлиному, гримасничал, выпячивая левое плечо, почти всегда спал на полу у постели.За год до явных проявлений заболевания Ницше закончил книгу «Антихрист», в которой писал: «Христианство называют религией сострадания… Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть, оно встаёт на защиту в пользу обездоленных и осуждённых жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение». И вот, всего год спустя, Ницше вызывает у окружающих эти презираемые им сострадание и жалость.

«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели…» (Библия, Послание римлянам 1:21, 22).

Так кто же мёртв?

8 апреля 1966 года журнал «Time» вышел с броским, алым по чёрному, заголовком: «Бог умер?» Но пока писали некролог Богу, подросло новое поколение философов, обнаружившее, что Бог жив и здравствует. Всего через несколько лет журнал снова вышел с похожей обложкой, но на сей раз заголовок гласил: «Бог возвращается к жизни?» А в 1980 году «Time» поместил статью «Новое следствие по делу Бога», автор которой изумлялся: «В мышлении произошла неприметная революция, которую ещё двадцать лет назад вряд ли кто-то мог предвидеть: Бог возвращается! И что особенно интересно, эта перемена затронула не богословов и даже не рядовых верующих, а интеллектуальную элиту — академические круги, учёных, философов — всех тех, кто так долго отказывался признать Всемогущего темой для плодотворного диалога».

Последнее слово всегда остаётся за Богом. Он существует. Он вечен и не зависит от человеческого неверия. Этот великий Бог хочет участвовать в твоей жизни. Он небезразличен к твоей семье, к твоей работе и твоему здоровью. Он рядом, Он готов выслушать тебя и прийти на помощь. Зачем отвергать любящего Бога и жить так, словно Он никогда не привлечёт тебя к ответу?

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.