«Мой Бог — в душе», — так люди отвечают,

Когда я говорю о Боге им.

Но нет, Христа они совсем не знают,

Их сердце — где угодно, но не с Ним.

Но если Бог в душе, так что ж не видно

Добра, любви и в мыслях чистоты?

И о грехах им рассуждать не стыдно,

В словах так много фальши, пустоты.

Пойти на праздник в храм,

поставить свечку

И пару раз свой лоб перекрестить,

И на минуту вроде станет легче,

А дальше… можно продолжать грешить.

Так в чём же Бог? И где Он обитает,

Когда религия — пустой обряд?

Ведь сердце правды Божией не знает,

Скорей всего, не хочет даже знать.

Так проще, так удобней. Ну, к чему же

Менять свою налаженную жизнь?

И распинать в себе грехи не нужно,

В молитве устремляясь к Небу, ввысь.

«Бог у меня в душе», — лишь отговорка,

Она присутствует почти у всех.

Христа не обмануть. Он видит зорко,

И от Него не скроешь зло и грех.

Но есть и те, кто сердцем к Богу чутки,

Их радует евангельская весть.

Ведь если Бог в душе — Он и в поступках,

В словах и в мыслях — всюду и везде!

* * *

Мне опять не хватает Тебя.

Я хочу, чтобы мы не расстались,

Чтоб общенье с Тобой не прервалось,

Ты, Господь, — моя жизнь и судьба.

Я в молитве встречаюсь с Тобой

И склоняюсь пред Жертвой Святою.

Ты всегда, каждый миг, будь со мною,

Подари в сердце мир и покой.

О Тебе, о Тебе, о Тебе

Говорить я могу бесконечно.

Я хочу быть с Тобою навечно,

Чтобы Ты отражался во мне.

Образ Твой, мне такой дорогой,

Нахожу на библейских страницах.

Припаду к Тебе, словно к кринице,

Чтоб испить воды чистой, живой.

Я хочу всё Тебе посвятить.

Укрепи мою слабую волю,

Чтоб подняться над горем и болью,

Чтобы, жизнь отдавая, любить.

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г