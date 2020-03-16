«Мой Бог — в душе», — так люди отвечают,
Когда я говорю о Боге им.
Но нет, Христа они совсем не знают,
Их сердце — где угодно, но не с Ним.
Но если Бог в душе, так что ж не видно
Добра, любви и в мыслях чистоты?
И о грехах им рассуждать не стыдно,
В словах так много фальши, пустоты.
Пойти на праздник в храм,
поставить свечку
И пару раз свой лоб перекрестить,
И на минуту вроде станет легче,
А дальше… можно продолжать грешить.
Так в чём же Бог? И где Он обитает,
Когда религия — пустой обряд?
Ведь сердце правды Божией не знает,
Скорей всего, не хочет даже знать.
Так проще, так удобней. Ну, к чему же
Менять свою налаженную жизнь?
И распинать в себе грехи не нужно,
В молитве устремляясь к Небу, ввысь.
«Бог у меня в душе», — лишь отговорка,
Она присутствует почти у всех.
Христа не обмануть. Он видит зорко,
И от Него не скроешь зло и грех.
Но есть и те, кто сердцем к Богу чутки,
Их радует евангельская весть.
Ведь если Бог в душе — Он и в поступках,
В словах и в мыслях — всюду и везде!
* * *
Мне опять не хватает Тебя.
Я хочу, чтобы мы не расстались,
Чтоб общенье с Тобой не прервалось,
Ты, Господь, — моя жизнь и судьба.
Я в молитве встречаюсь с Тобой
И склоняюсь пред Жертвой Святою.
Ты всегда, каждый миг, будь со мною,
Подари в сердце мир и покой.
О Тебе, о Тебе, о Тебе
Говорить я могу бесконечно.
Я хочу быть с Тобою навечно,
Чтобы Ты отражался во мне.
Образ Твой, мне такой дорогой,
Нахожу на библейских страницах.
Припаду к Тебе, словно к кринице,
Чтоб испить воды чистой, живой.
Я хочу всё Тебе посвятить.
Укрепи мою слабую волю,
Чтоб подняться над горем и болью,
Чтобы, жизнь отдавая, любить.
Лариса Сенцова, г. Воронеж