Бог вернул ключи

Общалась я как-то с Ларисой, удивительно светлым человеком. Она рассказала мне, с чего начался её путь к Богу. Дело было в марте…

Моя тётя крестилась в 1992 году и с тех пор много рассказывала мне о Боге. Я тогда была в декретном отпуске. Как-то раз (а дело было в марте) мне нужно было сходить на работу, чтобы получить деньги. Я посадила дочку в санки, положила сбоку пакетик с ключами и рабочими бланками (там был указан адрес организации), и мы отправились в путь. В тот день свою связку ключей я найти не смогла и взяла ключи мужа (на ней были ключи от чужой грузовой машины, от гаража, от квартиры). Отъехали мы метров на сто от дома, дочка говорит мне: «Мама, пакетик упал». Вернулись — нет пакетика. Я очень расстроилась. А что делать? Пришла на работу, рассказала девчонкам свою ситуацию, получила деньги, вернулась домой. По дороге я вспомнила, как тётка рассказывала о чудесах, которые Бог делает в её жизни. Посмотрела я в серое небо и говорю: «Господи, если Ты есть, верни мне ключи. Больше мне ничего не надо».

С работы приехала мама, открыла нам дверь и уехала снова. Я стираю бельё, дочка спит, вдруг звонок с работы: «Лариса, какой-то мужчина принёс ключи, целую связку. Может, твои?»

На следующий день я пошла на работу посмотреть ключи. Мои! Никто не смог бы мне доказать тогда, что это не Бог, потому что в пакете, кроме ключей и бланков, был новый кошелёк: непорядочный человек взял бы всё ценное и выбросил ключи, порядочный вернул бы пакет полностью; мне же, как я и просила, вернулись только ключи.

Вечером мне так хотелось разговаривать с Богом! Я не знала, как молиться. Помню только, как я стояла у окна со словами: «Господи, когда Ты творил людей, наверное, Ты хотел, чтобы они какими-то были. Сделай меня такой». Потом в жизни было много других чудесных случаев, которые убедили меня, что Бог есть.

Лариса Ибрагимова, г. Владимир

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.