Во что только ни верят наши люди:

В пришельцев, даже в мир

потусторонний.

Невежествен народ и

безрассуден,

Хоть двадцать первый век

у нас сегодня.

Гадалок, колдунов и экстрасенсов

Всё больше в нашей жизни,

как ни странно.

Все низменные наши интересы

Питаются от этих шарлатанов.

Гаданье мы причислили к науке,

За бреднями вытягиваем шеи.

Нам Бог Свои протягивает руки,

А мы свои ладони — ворожеям.

Не Богу доверяем, гороскопам,

Нам непонятна эта жизнь земная.

Всё время ищем выход из чего-то.

Бог выходы не ищет, Он их знает!

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.