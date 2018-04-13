В РОСХВЕ заявили, иностранные болельщики-христиане могут пострадать от «закона Яровой»

Юридический департамент РОСХВЕ предупредил о важности пунктуального соблюдения требований законодательства РФ, когда евангельские церкви страны будут посещать болельщики, прибывшие на Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Обладателям «паспорта болельщика» разрешено находиться на территории Российской Федерации с 4 июня по 25 июля. Юристы отметили, что нахождение иностранного гражданина в данный период времени в России подразумевает его участие в спортивно-зрелищном мероприятии как зрителя и не позволяет осуществлять миссионерскую деятельность от имени или в интересах какой-либо религиозной организации, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-службу РОСХВЕ.

«Важно отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации въезд (выезд) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию в качестве зрителей на спортивные мероприятия в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность (как правило, заграничный паспорт) и персонифицированной карте зрителя, т.н. «паспорт болельщика», — подчеркнули юристы. — В случае выявления нарушения и достаточных оснований для привлечения к ответственности им грозит административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможным административным выдворением (ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ). При этом иностранные граждане вправе посещать религиозные организации, молиться и совместно исповедовать любую религию (ст. 28 Конституции РФ)».

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2018 г.