Олег Шакиров: «Я понял, что болезнь — не всегда зло»

Для Бога нет неизлечимых болезней. Это ещё раз доказывает история Олега Шакирова, которому врачи поставили страшный диагноз — гепатит С.

Я стал плохо себя чувствовать. У меня ничего не болело, но я сильно уставал. Со временем слабость и утомляемость усилились: после полутора-двух часов за компьютером я уже не мог работать, и мне приходилось ложиться минут на

20 – 30. Я не понимал, в чём дело. Время шло, но ничего не менялось.

К тому времени я уже много лет считал себя христианином. Ко всем христианским конфессиям я относился одинаково хорошо, и понять, почему я должен отдать предпочтение какой-то одной из них, не мог. Пытаясь разобраться с этим вопросом, я окончательно запутался. Поэтому я молился, читал Библию, анализировал свои прошлые годы и находил в них Божье присутствие, которого я тогда не замечал. Постепенно молитва стала необходимостью. Однажды я вдруг реально ощутил: когда молюсь — меня слушают. Нас становится двое. Я стал ощущать незримое присутствие Господа. Я не просил ничего особенного, только здоровья для своих близких. И благодарил.

Со временем появились депрессии. Казалось, что я нахожусь в каком-то застое, ничуть не двигаюсь вперёд в своём росте. И в своих молитвах я стал просить: «Господи, помоги мне изменить жизнь. Помоги мне двигаться вперёд. Дни проходят впустую, я не меняюсь. Мне жаль времени. Внеси что-то новое в мою жизнь».

Через несколько дней меня вызвала врач. Показатели крови ей показались странными, и она назначила дополнительные анализы. Выяснилось, что у меня гепатит С.

Единственный вопрос, который стучал в голове: «Откуда?» Врач спросила, не употреблял ли я внутривенных наркотиков? В памяти стали всплывать давно забытые картины… Года в 24 я приехал в Ленинград, устроился на работу. Всё было замечательно: получил место в общежитии, завёл друзей. Жили весело и, можно сказать, бурно. В числе прочего употребляли и наркотики. Одноразовых шприцев тогда не существовало, кололи наркотик друг другу по кругу. А вирус гепатита С существовал, но ещё не был открыт медициной.

Продолжался этот период в моей жизни не так долго, года полтора-два. Потом наша компания как-то сама собой распалась. Удивительно, что я не достиг в увлечении наркотиками непреодолимой зависимости. Господь не дал.

— Так ведь это же больше 20 лет! Неужели гепатит мог быть всё это время?

— Да, мог. У вас был сильный организм, поэтому иммунитет справлялся. А теперь не справляется. Вторая стадия фиброза, печень разрушается. Перспектива — цирроз или рак печени, — констатировала врач.

Выяснилось, что лечение стоит около миллиона(!) рублей. Для обычного человека это неподъёмные деньги.

Переживал я недолго — всего день. Я христианин, и помнил, что есть Господь. Ещё и пошутил сам над собой совершенно беззлобно: «Ты недавно просил, чтобы твою жизнь изменили? Получите и распишитесь».

Помолился, попросил сил и терпения. В интернете познакомился с людьми, у которых гепатит, а также с теми, которые уже прошли терапию и вылечились от него. Стал общаться с ними. Нашёл там прекрасных людей и мощную поддержку с их стороны — моральную и информационную. Выяснилось, что получить бесплатную терапию у нас крайне сложно. В конечном итоге в одном из НИИ меня поставили на очередь в программу по бесплатной терапии. Когда после полугода ожидания и молитв я стал думать, что вряд ли дождусь лечения, раздался звонок: «Поздравляем! Комиссия вас утвердила».

Терапия тяжёлая. Очень. Длилась полгода. Врач сказал: «Как настроитесь, так и перенесёте». Я настроился: с Богом! Если искренне веришь, то поручаешь себя Господу. Приходят спокойствие и уверенность. А потом по принципу: делай, что можешь, и будь, что будет.

С моей головой во время терапии происходили странные вещи: стало меняться моё сознание. Не могу этого выразить словами. Но чувствовал, что я изменяюсь. К лучшему.

Самое важное, что я простил своего отца, который умер 35 лет назад, когда мне было 14 лет. Я считал, что уже давно простил его, но на самом деле это произошло во время моего лечения.

Я понял, что болезнь — не всегда зло. Для меня это было благом. Только понимаешь это позже. И глубже познаёшь любовь Господа.

Прошло два месяца, как закончилось лечение. Я совершенно пришёл в себя, самочувствие отличное. Тесты на вирус гепатита С — отрицательные. А печень — орган, который способен восстановиться практически полностью.

Ещё очень важное событие произошло со мной — в одну из суббот я побывал на богослужении в христианской общине. Одна знакомая мне сказала: «Вы ищете свою Церковь головой, умом, поэтому и найти не можете… А вы ищите сердцем». Вот я и искал сердцем. На собрании выяснилось, что одна из женщин этой общины живёт в одном подъезде со мной.

Надеюсь, что моя история поможет кому-нибудь в трудные времена. Придаст сил и напомнит, что Господь всегда присутствует с нами, поддерживает и никогда не оставляет.

Желаю не болеть никому! А если это испытание всё же выпало, то — терпения, силы, мужества и Божьей помощи.

Олег Шакиров, г. Санкт-Петербург 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.