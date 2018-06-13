Христиане в Британии развернули кампанию борьбы с одиночеством стариков

Некоторые христианские благотворительные общества Британии развернули кампанию борьбы с одиночеством стариков после того, как стало известно, что более половины людей старше 75 — одиноки.

Кампания носит название «Христиане вместе против одиночества», а ее цель заключается в помощи пожилым людям, чувствующим себя отверженными и забытыми обществом. В ней участвуют уже три благотворительных общества – «Жизнестойкость», «Армия Спасения» и «Друг Паломника». Идея кампании возникла после появления тревожных статистических данных, согласно которым более половины стариков старше 75 лет в стране живут в одиночестве; 41 процент людей старше 65 лет чувствуют себя отверженными и ненужными в ритме современной жизни; при этом еще 12 процентов пожилых людей жалуются, что круг их общения очень ограничен, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и The Christian Today.

Организаторов новой кампании вдохновляет, в частности, успех проектов совместных трапез для пожилых людей, во время которых они могут ближе знакомиться, общаться и заводить друзей. Это, к примеру, такие проекты как«Собрание пожилых» и «Большой обед», которые удалось запустить благодаря общественному фонду под несерьезным названием «Заедим нашу проблему» (Make A Meal Of It). Цель фонда заключается в том, чтобы помогать приходским общинам и местным службам налаживать дружеские общие трапезы для пожилых людей – стремясь к созданию долговременных взаимных отношений на основе дружбы, теплоты и поддержки, и ни в коем случае не ограничиваясь формальными одноразовыми мероприятиями. Уже сформировался целый «пакет» идей о том, как наилучшим образом спланировать трапезу, кого и как следует привлекать, что кому поручать, как налаживать связи, какие развлечения предлагать участникам, и как в дальнейшем развивать успех, ни в коем случае не бросая дело на полпути.

«Подобное общение и объединения наиболее успешны в тех случаях, когда в них участвуют люди самого широкого круга и возраста, – говорит Корин Пиллинг (Corin Pilling), активистка христианского благотворительного фонда «Жизнестойкость». – Мы стремимся вовлекать в наши трапезы людей самых различных социальных групп и слоев, молодых, пожилых и старых, давая им возможность общаться, вместе радоваться жизни, отмечать какие-то события. Очень важно, чтобы никто не чувствовал себя одиноким и забытым, знал, что ему всегда здесь рады, и он вносит свой посильный вклад в нечто большое и важное для всех и каждого».

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.