Боярышник против гипертонии

Страдаете повышенным давлением? А пробовали заваривать боярышник?

Когда-то в Эдемском саду росло дерево жизни. Адам и Ева ели его плоды и не увядали. После грехопадения Бог сделал это дерево недосягаемым для людей. Но Библия говорит, что наступит день, когда спасённые вновь получат доступ к нему: «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов» (книга Откровение 22:2). Как видим, с этого дерева употребляются не только плоды, но и листья. Для исцеления. Похоже, это универсальное средство от всех болезней. Я люблю говорить, что теперь свойства дерева жизни распределены по разным растениям: в них различные действующие вещества. И важно умело использовать их.

В августе отмечается День сбора диких трав. Мы же отправимся за боярйышником. Если в вашей местности он ещё не созрел, наберите его в сентябре, но обязательно сделайте это.

Моя бабушка перенесла инфаркт на шестом десятке, ещё до моего рождения. Еле спасли её, но после того случая она взяла себя в руки. «Опять топает», — говорила мама каждое утро, когда за стеной раздавались ритмичные звуки: в соседней комнате бабушка делала зарядку. Ещё она наматывала круги вокруг дома, считая шаги, и регулярно пила боярышник. Брала горсть плодов (мы их каждую осень собирали вместе), заворачивала в тряпочку, стучала по ней молоточком для отбивания мяса, измельчённые плоды заваривала на ночь в термосе. Умерла бабушка в почтенном возрасте от старости.

По некоторым данным, терапевтическое воздействие боярышника при повышенном давлении превосходит эффект от приёма сердечных гликозидов. И никакого токсического влияния на организм.

Целебный отвар боярышника не только поддерживает сердце, но и благотворно влияет на нервную систему, а мы ведь понимаем, что всё взаимосвязано. Крепче нервы — легче сердцу.

Боярышник

укрепляет стенки сосудов;

снижает проницаемость капилляров;

нейтрализует свободные радикалы;

расширяет сосуды;

улучшает кровообращение;

нормализует сердечный ритм;

снимает спазм сосудов;

избавляет от головных болей;

способствует снижению «плохого» холестерина, сахара в крови;

оказывает антисклеротическое действие;

усиливает отток желчи;

повышает иммунитет;

обладает противоопухолевым эффектом.

Боярышник понижает давление постепенно, поэтому курс лечения должен длиться не менее 3 недель. Бабушка пила боярышник годами.

Вот как приготовить настой плодов боярышника: 15 г (1 ст. л.) измельчённых плодов на 200 мл горячей воды, настоять в течение ночи в термосе. Принимать по 1/2 – 1/3 стакана 2 – 3 раза в день за 30 минут до еды.

Регулярное применение настоя боярышника снижает вероятность повторного инфаркта.

Делаете компоты на зиму? Добавьте в них боярышник. И будет вам польза.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.