Божьи обещания для молящихся

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» (Евангелие от Матфея 7:7).

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Евангелие от Иоанна 15:7).

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (книга пророка Иеремии 33:3).

«И взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (книга пророка Иеремии 29:13).

«И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они ещё будут говорить, и Я уже услышу» (книга пророка Исаии 65:24).

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея 6:6).

«Призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их» (книга Псалтирь 101:18).

«Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе» (книга пророка Исаии 30:19).

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 послание Иоанна 5:14).

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Евангелие от Матфея 18:19, 20).

«Ибо Он не презрел и не пренебрёг скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему» (книга Псалтирь 22:24).

«Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой» (книга Псалтирь 55:18).