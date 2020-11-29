Божьи обещания мамам

Дорогие мамы, помните, что, как бы вы ни устали, Бог — наш Небесный Отец, Который может понять вас и восполнить утраченные силы. Вот несколько обещаний Божьих для мам, записанных в Библии.

«Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас» (книга пророка Исаии 66:13).

Когда вам кажется, что вы — единственная, кто заботится об эмоциональных потребностях вашей семьи, помните, что Сам Бог утешит вас. Он способен удовлетворить ваши самые важные потребности.

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (книга Притчей 22:6).

Это очень обнадёживает мам, чьи дети оказались в плохой ситуации. Мы можем быть уверены, что если мы растим своих детей, уча их жить по заповедям Божьим, то Бог поможет им найти правильный путь в жизни, даже если они свернут с пути.

«Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Евангелие от Иоанна 16:22).

Каждая мама переживает печальные периоды, и многие сталкиваются с горем. Божья воля в том, чтобы эта печаль не длилась вечно. Она может длиться какое-то время, но потом снова вернётся радость. Верьте в это обетование во время скорби и получите утешение от Бога.

«Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”» (книга пророка Исаии 41:13).

Бывают моменты, когда матерям приходится сражаться со страхами и беспокойством. Не поддавайтесь страхам. Бог поможет вам и направит.

«Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасёт» (книга Псалтирь 33:19).

У каждого из нас болит сердце, когда дело касается наших детей, вне зависимости от того, обидели ли они нас или мы переживаем из-за того, что с ними случилось. Нам не нужно справляться с этой печалью самостоятельно. Бог близок к нам в такие моменты, и мы можем доверить себя и детей в Его руки. Не несите бремя в одиночку. Позволь своему Небесному Отцу быть рядом.

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Послание филиппийцам 4:6, 7).

Молитва — наилучший друг мамы. Ведите битвы на коленях, а не с кулаками или грубостью. В любой ситуации отложите беспокойство и ищите Господа. И к вам придёт мир, который вы не можете получить другим путём.

«Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем» (Послание галатам 6:9).

Мамочки, не сдавайтесь! Когда вы устали и ваши попытки кажутся бесплодными, помните, что урожай впереди. Просите Господа обновить ваши силы, двигайтесь дальше, и вы сами удивитесь, что у Господа припасено для вас.

По материалам сайта invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.