Божьи обетования об исцелении

Молитва об исцелении во имя Иисуса Христа всегда будет услышана Богом, если вы молитесь с верою. Если больны вы или кто-то из ваших близких, не унывайте и не сдавайтесь, но с постоянством и с благодарением доверяйте свои проблему Богу. Почитайте и выучите наизусть хотя бы одно из многочисленных Божьих обетований, записанных в Библии. Ссылайтесь на него во время молитвы, старайтесь изменить свою жизнь в соответствии с Божьими законами.

«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь» (книга пророка Иеремии 30:17).

«Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Евангелие от Марка 11:24).

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились» (книга пророка Исаии 53:5).

«Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Послание Иакова 5:14, 15).

«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навёл Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой» (книга Исход 15:26).

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.