Божий секрет успеха

Над Галилейским озером светало. В рыбацких лодках сидели ученики, уставшие за ночь от бесплодного труда…

Содержание:

Закиньте сети

Я человек грешный!

Призыв на служение

Немудрое Божие

Иисус приглашает всех

Иисус пришёл на берег, надеясь побыть в тишине. Ранним утром Он думал получить короткую передышку — ведь множество народа изо дня в день следовало за Ним. Однако люди нашли Его и там. Их становилось всё больше и больше, и вот уже Иисуса теснили со всех сторон. Тем временем ученики причалили к берегу. Чтобы избежать толкотни, Иисус вошёл в лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега. Прямо с лодки Он начал учить народ, толпившийся на берегу.

Закиньте сети

Беседа закончилась, Иисус велел Петру отплыть в море и закинуть сети. Пётр же, ничего не поймав за всю ночь, пребывал в унынии. «Наставник! — сказал он, — мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть» (Евангелие от Луки 5:5).

Ночное время было самым благоприятным для ловли рыбы. После целой ночи тяжёлого и безуспешного труда забрасывать сети днём казалось занятием напрасным, но Иисус повелел, и любовь к Учителю заставила учеников повиноваться. Симон и его брат забросили сеть. А попытавшись вытащить её, обнаружили, что сеть того гляди порвётся — так много в ней оказалось рыбы. Пришлось позвать на помощь Иакова и Иоанна. Обе лодки, нагруженные рыбой, казалось, вот-вот потонут.

Я человек грешный!

Но Пётр уже не думал ни о лодках, ни об улове. Его мысли занимало чудо, которое как никогда свидетельствовало о Божественной силе. В Иисусе он увидел Повелителя природы. Присутствие Божества открыло ему собственную греховность. Любовь к Господу, стыд за своё неверие, благодарность за снисходительность Христа и, более всего, ощущение своей порочности в присутствии безграничной чистоты целиком овладели им. Пока его друзья выгружали сеть, Пётр припал к ногам Спасителя, восклицая: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Евангелие от Луки 5:8).

Призыв на служение

Спаситель ответил: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Евангелие от Луки 5:10). Только когда Пётр отрёкся от собственного «я» и осознал свою зависимость от Божественной силы, он был призван Христом на служение. До этого момента никто из учеников полностью не делил с Иисусом Его труды. Они были свидетелями многих Его чудес и слушали Его поучения, однако не оставляли свои прежние занятия. Теперь же, оставив всё, рыбаки последовали за Ним.

Разочарование или надежда?

В ту печальную ночь, проведённую на озере без Христа, ученики были подавлены неверием и усталостью от бесплодного труда. Так бывает и с нами. Без Христа наша работа бесплодна, и мы легко впадаем в неверие и начинаем роптать. Но когда Он рядом и мы трудимся под Его руководством, несомненное проявление Его силы радует нас. Сатана делает всё, чтобы разочаровать душу, а Христос наполняет её верой и надеждой.

Немудрое Божие

Они были простыми и необразованными людьми, эти рыбаки из Галилеи, но Христос мог сделать так, чтобы они полностью соответствовали своему предназначению. Спаситель не пренебрегал образованием — интеллект является благословением Господним, если он движим любовью к Богу и направлен на служение Ему. Но к мудрецам Своего времени Иисус не обращался, потому что они были самоуверенны, не имели сочувствия к страдающему человечеству. Они считали унизительным учиться у Христа. Первое, чему должен научиться каждый христианин, — это не полагаться на свои собственные силы. Этому не учат в школах. Это плод мудрости, который можно обрести только у Божественного Учителя.

Иисус призвал необразованных рыбаков, потому что над ними не тяготели традиции и предрассудки того времени. Они обладали природными дарованиями, были смиренны и готовы учиться. На жизненном пути мы нередко встречаем таких тружеников, терпеливо выполняющих череду повседневных обязанностей и не подозревающих, что они обладают способностями, которые, будучи приведены в действие, поставили бы их наравне с самыми почитаемыми людьми. Чтобы разбудить эти дремлющие возможности, необходимо прикосновение искусной руки. Общение со Спасителем превратило невежественных и неучёных рыбаков в совершенно иных людей. И умом, и характером Его ученики были подобны Ему, и люди сразу узнавали — вот те, которые идут за Иисусом.

Апостолы Господа не отличались ничем, что могло бы их прославить. Очевидно, что всем успехом своего служения они обязаны только Ему.

Жизнь этих людей и те великие дела, которые Господь совершил их руками, — свидетельство того, как много может Господь сделать для всех, кто готов учиться и повиноваться Ему.

Тот, кто любит Христа превыше всего, сделает и больше всего добра. И нет предела пользе, которую может принести тот, кто, отказавшись от своего «я», целиком доверяется Святому Духу и живёт жизнью, полностью посвящённой Богу.

Иисус приглашает всех

Бог принимает людей такими, какие они есть, и воспитывает их для Своего служения, если только они покоряются Ему. Дух Божий, принятый в душу, оживит все её способности. Разум, всецело посвящённый Господу, начинает развиваться гармонично и крепнет, чтобы постичь и исполнить требования Божьи. Слабый, неустойчивый становится сильным и стойким. У христианина, ежедневно посвящающего себя Богу, устанавливаются настолько близкие отношения с Иисусом, что он уподобляется Ему в мышлении и свойствах характера. Проницательность обостряется, и суждения становятся более уравновешенными. Тот, кто стремится следовать Христу, настолько преображается, что может приносить много плодов во славу Божью.

Высокообразованным учёным людям самые драгоценные уроки были преподаны скромными христианами, которых все считали малограмотными. Но эти безвестные ученики получили образование в высшей из всех школ. Она открыта и для тебя, друг. Мы входим в неё, когда склоняемся в искренней молитве, прося у Бога прощения и водительства. Когда открываем величайший учебник — Книгу книг, Библию. Когда созерцаем красоту Божьих творений. И когда от созерцания переходим к реальным делам, на которые вдохновляет нас Дух Божий. У Бога есть чудесный план для каждого, кто отважится стать Его учеником.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

* * *

На землю, скованную узами,

Туда, где дьявол господин,

Народом Собственным не узнанный,

Пришёл Мессия, Божий Сын.

Когда священники Всевышнего

Отвергли свет Его идей,

Сосуды сердца, словно крышками,

Закрыли гордостью своей,

Он взял простое и немудрое,

Взял неучёных рыбаков

И сделал Божьими сосудами,

И в мир послал учеников.

И в мире, правдой растревоженном,

Среди погибели и слёз,

Тот воскресал для Царства Божьего

В ком воскресал Иисус Христос.

Татьяна Хлопкова

Царь Давид в своё время хвалил Бога и изливал душу в псалмах. И сегодня Господь даёт людям способности выразить свои чувства, эмоции, мысли и веру через поэзию. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь современным творчеством в программах «Авторская поэзия» в эфире или на сайте телеканала «Три Ангела» www.3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.