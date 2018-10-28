Божья реклама или вера в душе?

Реклама — добро или зло?

Нравится ли вам, когда со всех сторон на вас обрушивается мощный поток самой разнообразной рекламы? Когда, не успев зайти в магазин, вы встречаете продавца, начинающего «ненавязчиво» вам что-то предлагать? Мы живём в век рекламы, когда со всех сторон нас окружают кричащие заголовки и мерцающие экраны: «Купите, и вы будете счастливы! Приобретите, и вам несказанно повезёт! Потратьте, и вы получите бонусы!» Предложения сыплются со всех сторон, и часто человеку очень хочется отдохнуть от всего этого. Нас начинает раздражать реклама по телевизору, мы переключаем каналы, попутно высказывая всё, что думаем, по поводу ненужной нам информации…

Однако стоит нам задуматься о какой-либо покупке, мы сразу начинаем изучать всю возможную информацию о необходимом нам товаре, читаем отзывы в интернете, спрашиваем знакомых, чтобы досконально узнать, стоит ли нам тратить деньги на то или иное. И тогда реклама нас уже не раздражает, мы прислушиваемся к ней и делаем определённые выводы, сравнивая разных производителей, характеристики и дизайн товара.

Поэтому хоть реклама и кажется нам порой очень навязчивой и раздражающей, она приносит много пользы для того, кто нуждается в каком-то конкретном товаре.

Реклама порока

Наряду с рекламой разных необходимых товаров, к огромному ущербу для общества, в наш сложный век ворвался мощный поток рекламы порока, оккультизма и всевозможных страстей. С экрана телевизора, с интернет-сайтов, со страниц газет, журналов и из динамиков радио в наши сердца и души рекой льётся пропаганда легкомысленной, жестокой и потребительской жизни. Моральные и нравственные ценности уже не доносятся до сегодняшнего поколения. Легкомысленные и порочные шутки, песни, внешний вид и поступки, говорящие о низком культурном уровне, наблюдаются практически в каждом телесериале и песне для молодёжи. И всё это подаётся как милая игра и безобидное времяпровождение. И никому нет дела, что при этом калечатся души детей. Целое поколение растёт без правильных нравственных ориентиров: семьи, где муж и жена уважают и заботятся друг о друге, любят и не изменяют; общества, где дети уважают родителей, учителей и старших…

Божья Реклама

И куда же смотрит Бог? Неужели Он не оставил нам никакой надежды на совершенный мир без боли и проблем? Ничего о Себе? Неужели Он находится далеко и безразлично смотрит на всё зло, что творится в нашем мире? Где же найти и увидеть рекламу добра и счастья для всех, рекламу о Боге?

Оказывается, для нашего мира не всё потеряно, и Бог оставил нам такую Рекламу! И эта Реклама — Библия! Но многие люди никогда даже в руках её не держали и совершенно не знают, что там написано. Поэтому Бог в Библии поручил, чтобы христиане — люди, которые читают Библию и живут по написанному в ней, — рассказывали другим о своей вере, об Иисусе Христе, о спасении и жизни вечной!

Вера в душе?

Общаясь с людьми, мы можем определить: этот человек хитрый, этот — жадный, а этот — бабник… Как мы узнаём об этом? Конечно, по разговорам и поведению человека! Ведь «от избытка сердца говорят уста» (Матфея 12:34) и по-другому не бывает: если душа порочна, то разговоры и поступки человека будут аморальны. Ну, а если в сердце есть вера в Бога, тогда речь и поведение такого человека также будут отражать его веру.

Часто мы можем слышать, что вера в Бога должна быть в душе, не надо о ней рассказывать и что-то кому-то доказывать. Но правильно ли это утверждение? Ведь если верующий человек будет молчать о Боге, хранить свою веру в сердце и не давать миру никакой Рекламы о Боге, то порок и нравственное разложение полностью окутают эту землю. Где же тогда людям брать нравственные ориентиры? Где найти спасение и покой душе? Кто поможет человеку? Кто наставит на правильный путь?

Если мы посмотрим вглубь истории, то увидим, как миллионы христиан отдали свою жизнь за веру. Во времена императора Нерона верующих отдавали на съедение диким зверям, сжигали на кострах, но они не отрекались от Бога. Им достаточно было сказать: «Мы отрекаемся от Христа», а в сердце продолжать верить, чтобы их оставили в живых! Но христиане не стали лицемерить, они верили открыто, говорили об Иисусе и были верны Ему до смерти. И Господь, Который дал им силы вытерпеть пытки, воскресит их в день Своего Второго Пришествия и подарит вечную жизнь! Благодаря этим верным мученикам, которые не молчали о Боге, христианская вера не угасла и продолжает жить и утешать людей по сей день: ведь на место одного казнённого христианина становилось несколько, потому что люди, видящие мученический подвиг учеников Христовых, безмерно удивлялись их стойкости и вере и нередко тоже становились христианами.

Вы — свет мира!

К счастью, Бог и сейчас продвигает Своё дело на нашей земле, и христиане не молчат о своей вере. Появились христианские теле- и радиоканалы. Печатаются духовные книги и газеты, которые помогают человеку не захлебнуться в потоке боли, проблем, зла и безнадёжности. Эти передачи и издания приносят людям надежду, радость, мир и счастье через веру в Бога.

Ведь Сам Иисус Христос сказал в Библии: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:14–16). Также Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матфея 28:19, 20).

Таким образом, Иисус Христос дал ответ на все времена, сказав, что вера должна быть не только в сердце и душе, но и во всех делах нашей жизни. Он повелел делиться верой с другими, помогая людям находить путь спасения в Иисусе Христе!

Да, всегда будут те, кого такая реклама раздражает. Но это не повод молчать. Пусть в нашем печальном мире будет больше рекламы о Боге, о Его любви к людям и Его плане спасения для каждого человека!

Алёна Маскина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.