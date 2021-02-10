Брату и другу

Мой сын, постой! Свой палец убери с курка!
Ты нужен Мне, Я так давно стою у двери…
Впусти Меня, и свет любви
Голгофского креста
Растопит одиночества метели…
Мой друг, пойми: Господь так долго ждёт —
С тех пор, как мать тебя качала в колыбели,
Но ты решил, что в мире нет Его,
От непосильной ноши ноги онемели.
Мой брат, есть книга Библия святая,
Открой её, и благодатный Дух Христа
Рассеет мрак души, оповещая
О той любви, которая спасёт тебя!
Мой друг, доверься милости Всевышней,
Отдай Христу все тяготы судьбы.
Он исцелит тебя! Иисус — твой ближний,
Ему ты только сердце отвори…
Татьяна Золотарёва, г. Горно-Алтайск
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.