Брату и другу

Мой сын, постой! Свой палец убери с курка!

Ты нужен Мне, Я так давно стою у двери…

Впусти Меня, и свет любви

Голгофского креста

Растопит одиночества метели…

Мой друг, пойми: Господь так долго ждёт —

С тех пор, как мать тебя качала в колыбели,

Но ты решил, что в мире нет Его,

От непосильной ноши ноги онемели.

Мой брат, есть книга Библия святая,

Открой её, и благодатный Дух Христа

Рассеет мрак души, оповещая

О той любви, которая спасёт тебя!

Мой друг, доверься милости Всевышней,

Отдай Христу все тяготы судьбы.

Он исцелит тебя! Иисус — твой ближний,

Ему ты только сердце отвори…

Татьяна Золотарёва, г. Горно-Алтайск

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.