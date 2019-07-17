Менее половины христиан Британии верят в смерть Иисуса на кресте за грехи людей

В Британии по данным нового опроса менее половины христиан верят в смерть Иисуса Христа на кресте за грехи людей.

Опрос нескольких тысяч взрослых британцев, считающих себя христианами, был проведён известной социологической службой ComRes по заданию радиовещательной компании BBC.

Респондентам в числе прочих задавался главный вопрос: «Веруете ли вы в то, что Иисус умер на кресте и воскрес ради искупления ваших грехов, и если веруете, то в какой мере?» Оказалось, что лишь 46% респондентов всецело веруют в это событие, причём почти четверть затруднились чётко ответить, веруют они или нет, а 17% сообщили, что категорически не веруют.

В результате опроса также выяснилось, что лишь незначительное меньшинство людей, считающих себя христианами, регулярно посещает богослужения в храмах. На вопрос «Насколько часто вы посещаете храм, если не считать свадебные и похоронные церемонии?» почти две трети респондентов (65%) честно признались: «Никогда».

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.