Большинство британцев считает важными лишь 6 библейских заповедей из 10

Новый социологический опрос показал, что часть библейских заповедей более не воспринимается всерьёз британцами, ибо большинство из них считает, что из 10 заповедей сегодня сохраняют свою важность лишь 6, сообщает christianpost.

По данным отчёта, подготовленного социологическим центром YouGov по итогам опроса, не только обычные граждане, но и христиане в Британии далеко не едины в своих отношениях к ряду библейских заповедей, сообщает Седмица.

Считают важной:

Не убей — 93 %

Не кради — 93 %

Не лги — 87 %

Не прелюбодействуй — 73 %

Почитай родителей — 69 %

Не завидуй — 61 %

Не делай себе кумиров — 31 %

Не произноси имя Господа напрасно — 23 %

Не поклоняйся другим богам — 20 %

Святи день субботний — 19 %

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Комментарий редактора:

В Новом Завете написано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём. Ибо Тот же, Кто сказал: “не прелюбодействуй”, сказал и: “не убей”; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьёшь, то ты также преступник закона» (Иакова 2:10, 11). Нет причин считать одну заповедь менее важной, чем другую.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.