♦ «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» (1 Иоанна 4:7)

♦ «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:5).

♦ «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).

♦ «Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Колосянам 3:14).

♦ «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу» (Ефесянам 5:2).

♦ «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13).

♦ «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям 13:16).



Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» март 2005 г.