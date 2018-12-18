Будьте опорой друг для друга

Как только жених и невеста переступают порог своего дома, они оказываются лицом к лицу с вопросом: «Как будут распределяться семейные обязанности?» Одной из причин неурядиц в семейной жизни является нежелание супругов исполнять свою роль в семье. И это может иметь катастрофические последствия для брака.

Существуют четыре основных типа распределения ролей в браке:

1) Патриархальный – подразумевает неоспоримое лидерство мужа.

2) Матриархальный – при котором жена берет на себя роль лидера в качестве главы семьи.

3) Солидерство – в данном случае и муж, и жена пытаются управлять семьей как две главы и два равных авторитета.

4) Борьба за власть – муж и жена борются друг с другом за роль лидера.

Но что же говорит по этому поводу Библия?

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Ефесянам 5:22-25, 28).

У многих жен возникает вопрос: должна ли жена подчиняться любому желанию своего мужа? Также и мужья задаются вопросом: в чем должна проявляться моя любовь к жене? Ответ на эти вопросы также дает Библия: «Повинуясь друг другу в страхе Божием» (Ефесянам 5:21).

Подчинение является сутью любых христианских взаимоотношений. Иисус Христос подчиняется Своему Отцу. Но Он никогда не был принуждаем повиноваться, Он подчинялся добровольно. Также и в семье: не об отношениях между хозяином и рабом идет речь, но о взаимоотношениях, основанных на взаимной уступке.

Взаимное подчинение возможно лишь при условии, когда супруги уважают один другого как равные личности. Если более слабая личность сдается под натиском более сильной, это уже не подчинение, а подавление. Ведь тот факт, что Иисус Христос был совершенно покорен воле Своего Отца, не умалял Его достоинства и Его положения равенства. Именно к такому типу взаимоотношений должны стремиться супружеские пары.

Как выглядит на практике союз, основанный на взаимном подчинении и поддержке? В таком союзе оба супруга добровольно отказываются от абсолютного права диктовать свою волю и требовать ее выполнения, не настаивают на своей точке зрения, как на единственно правильной, и не требуют беспрекословного повиновения. Напротив, каждый проявляет готовность к преодолению, сглаживанию разногласий до тех пор, пока не будет достигнут общий взгляд на проблему.

В некоторых случаях руководить будет муж, благодаря его компетенции в определенных областях. В других случаях тон задавать будет жена. Однако оба супруга должны быть единодушны в том, что муж принимает на себя ответственность за общее руководство семьей в соответствии с указаниями Священного Писания.

Хотя союз, основанный на взаимной поддержке, предполагает главенство мужа, однако его роль – это не роль диктатора. Его можно сравнить с президентом четко работающей организации, каждый член которой ответственен за свой участок работы, и это является залогом успеха фирмы. Итак, президент работает в тесном контакте с вице-президентом, своей женой.

По первоначальному Божьему замыслу, муж и жена должны были жить в абсолютной гармонии друг с другом. Прежде чем возник грех, Бог был Абсолютным Главой в доме, а Адам и Ева повиновались Ему. Взаимное подчинение было естественным образом их жизни. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим Ему помощника, соответственного ему» (Бытие 2:18). Бог создал мужчину и женщину, чтобы они дополняли друг друга и, хотя роли мужчины и женщины различны, они равны по важности и обе необходимы для жизнедеятельности здорового общества.

В подчинении нет ничего унизительного, и мы не должны стесняться этого слова. Когда мы уясняем для себя библейскую цель семейных отношений, основанных на взаимной поддержке, нам становится понятно, что, подчиняясь, женщина не становится на более низкую ступень, чем мужчина, и что подчинение не означает беспрекословного повиновения. Чтобы брак был счастливым, каждая личность должна иметь возможность для развития и совершенствования. Для этого необходимо, чтобы каждый имел свободу выражать свое мнение.

Итак, в семье, где царит взаимная поддержка, меньше споров, ссор и разногласий. Борьба за власть исчезает, и между супругами устанавливается такая близость, которой невозможно достичь каким-либо другим путем. Муж, осуществляя главенство, чувствует себя настоящим мужчиной, растет его уверенность в себе. А жена, ощущая любовь мужа, постигая умение подчиняться, будет по-другому относиться к самой себе и к дому. Итак, поддерживая друг друга, они почувствуют, что их роли обогащают их взаимоотношения, их супружество приносит подлинную радость и удовольствие. Дети же, растущие в такой семье, научатся истинному уважению, без которого не могут существовать дом, школа и общество в целом.

Подготовила Ю. Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (104) декабрь 2005 г.