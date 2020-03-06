Буду жить и верить!

Пусть в эти весенние деньки вашу душу согреют искренние стихотворения женщин-христианок, пусть хрустальной капелью прольётся в ваши сердца освежающая влага Божьей любви, пусть взойдёт росток веры и принесёт обильный плод.

Довольно мне Господней благодати

Бог знает, что творит

Пока восходит солнце

Буду просто молчать… о Боге

Благослови

Довольно мне Господней благодати

Довольно мне Господней благодати.

В Нём моя немощь обретает смысл,

В Нём обретают смысл мои утраты,

Он Сам определяет эпикриз,

И лечит Сам огнём и благодатью,

И поит меня милостью Своей.

Он учит обнищанью и принятью

Печальных дней и благодатных дней.

Довольно мне Господней благодати,

Чтоб жить в довольстве, славить в полноте,

Я силу получаю у распятья

И веру обретаю на кресте.

Когда в глазах туман и сердцу больно,

И хочется хоть что-то изменить,

Я знаю точно: мне Христа довольно

Не выживать, а полноценно жить.

Бог знает, что творит

Бог знает, что творит. Его рука благая

Шьёт судьбы из секунд и каждой дорожит.

Пусть кажется, что Он не слышит и не знает,

Он помнит о тебе и знает, что творит.

В беде себя винишь, клянёшь несчастный случай,

Изводишься внутри своими «если бы».

У Бога «если» нет. Он делает как лучше,

И каждый тихий стон учтён и не забыт.

Отчаявшись, падёшь в бессилье у порога

Разрушенной мечты, измучен и разбит…

То из твоих руин рука святого Бога

Выстраивает жизнь. Он знает, что творит.

Маргарита Коломийцева

Пока восходит солнце

Пока восходит солнце — буду жить.

Пока восходит солнце — буду верить!

И настежь окна вымерзшей души

Вновь раскрывать, как днём весенним двери.

Пока восходит солнце — буду петь

О счастье знать Христа и быть любимой.

Все небеса для вечности иметь

И сердцем улетать своим за ними.

Пока восходит солнце — буду ждать

Ответа на молитвы. И в смиренье

Уныние и немощь побеждать

И верить в непреложность воскресенья!

Любовь Бледных

Буду просто молчать… о Боге

Вроде можно писать о природе

И о птицах, что ввысь улетают,

А в итоге пишу я о Боге.

Как найти объясненье, не знаю…

Вот весна уж стоит на пороге,

По дорожкам ручьи побежали,

Почему же все мысли о Боге?

Вам ответить смогу я едва ли.

…

Может быть, я поэтом не стану,

Ведь не мне подводить итоги…

Даже вдруг говорить перестану,

Буду просто молчать… о Боге…

Ольга Дрожжина

Благослови

Заря с небес золотою россыпью

Покроет травы, леса и горы.

Благослови, душа моя, Господа

За новый день, что открылся взору.

За то, что вижу величие Божие,

За то, что знаю Его заветы,

За добрый путь, для меня проложенный,

От смерти к жизни, от мрака к свету.

Душа открыта восторгу славному,

Душе открыты слова Господни.

Как счастлив тот, кто увидел главное,

Над суетою земною поднят!

За чёрной тучей, вослед за грозами,

Ещё нежнее нас греет солнце.

Благослови, душа моя, Господа

За каждый день, что тебе даётся.

Галина Красненкова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г