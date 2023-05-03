Были ли у вас жабры?

Речь пойдёт о самой долгоживущей фальсификации, которой по сей день пользуются сторонники эволюционного происхождения человека. Называется она «биогенетический закон».

Многие без боя сдавались на милость эволюции, когда узнавали, что в возрасте нескольких недель у них были жаберные щели, жаберное кровообращение и длинный хвост. Тут хорошо потрудились Ф. Мюллер и Э. Геккель, утверждая, что каждая особь в своём индивидуальном развитии (онтогенезе) кратко повторяет историю развития вида (филогенез).

Скандальная история биогенетического закона связана с рисунками эмбрионов, сделанными Эрнстом Геккелем. Он знал свою сверхзадачу — эмбрионы человека должны были наглядно демонстрировать, что они проходят через все те этапы, через которые прошёл вид в процессе эволюции. Реальные эмбрионы такой наглядности не представляли. Нужно было подправить природу, что Геккель и проделал с большим мастерством. Так у человеческого эмбриона появились «жабры», а на самом деле это складки, из которых формируются канал среднего уха, паращитовидная и зобная железы. Нижний отдел позвоночника, который формируется до возникновения ног, если его слегка удлинить, вполне сойдёт за «хвост». Посмотрите на геккелевские рисунки. В первом ряду изображены маленькие, изогнутые червеобразные существа со странными головами, почти неразличимые между собой. Во втором и третьем рядах каждый червячок понемногу обретает форму — рыбы, саламандры, курицы, крысы, человека.

Эти рисунки принесли Геккелю немеркнущую славу ведущего апологета эволюции, но они же стоили ему профессорского звания. Его коллеги по Йенскому университету распознали подделку и обвинили автора в научном мошенничестве. Геккель вынужден был подать в отставку. В тот день на учёном совете Геккель произнёс свою потрясающую исповедь: «После признания в содеянном мне следовало бы чувствовать себя осуждённым и виновным. Однако я утешаю себя тем, что сегодня рядом с нами — сотни наших соратников, надёжных наблюдателей и известных биологов, в чьих признанных книгах, статьях и журналах можно столкнуться с фальсификациями, аналогичными моим, а также некорректными данными, с более или менее искажёнными, схематизированными или пересмотренными иллюстрациями». (Когда углубляешься в труды поборников эволюции, полезно помнить об исповеди Геккеля).

Уже в наши дни команда эмбриологов из разных стран, собранная английским учёным Майклом Ричардсоном, заново провела сравнительное изучение эмбрионов позвоночных. Их вывод однозначен: эмбрионы так не выглядят, рисунки Геккеля — одна из самых грандиозных мистификаций в биологии, и биогенетическому закону опереться не на что.

Ещё в 1965 году учёные признавали, что эмбриональное развитие живого не отражает его прошлого. Но не кажется ли вам странным, что во многих отечественных (и не только) учебниках читатели и по сей день обнаруживают бессмертные геккелевские рисунки?

Какой вывод? Если столетнего периода оказалось недостаточно для пересмотра учебников, значит, этот краеугольный камень в фундаменте дарвиновской эволюции просто нечем заменить. А допустить, что человек — это не результат эволюции, но сотворён Богом, многие считают ненаучным. И напрасно.

По книге Татьяны Угаровой

«Как возник наш мир?»

Атеист не может найти Бога по той же самой причине, по которой вор не может найти полицейского.

Кент Ховинд

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.