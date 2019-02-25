Как быстро бросить курить

Бросить курить порой непросто, но всегда возможно. Предлагаем шесть статей, помогающих бросить курить.

Как бросить курить

Если вы ещё не втянулись в курение, а только балуетесь, то самое лучшее, что можете сделать, — это прекратить. Курение — примитивный способ самоутверждения. По последствиям курение — тяжёлый недуг, опасный так же, как и алкоголизм. Поэтому не следует баловаться сигаретой. Однако тот, кто уже приобрёл эту вредную привычку, поступит разумно, если немедленно, как сильный человек, начнёт работу над собой, чтобы победить эту зависимость. С чего начать? Читайте здесь: Как бросить курить

21 секрет, как бросить курить

Христианский врач-нарколог Юрий Бондаренко рекомендует узнать и применить 21 секрет освобождения от никотиновой зависимости. Читайте об этом: 21 секрет, как бросить курить

Применяйте, побеждайте и делитесь с друзьями!

Как бросить курить: найден неожиданный способ

Американские учёные узнали, как бросить курить: надо всего лишь полюбить кое-какие продукты. Какие? Читайте здесь: Как бросить курить: найден неожиданный способ

Физические упражнения помогают бросить курить

Физические упражнения могут обуздать тягу к никотину, но эффект зависит от того, как часто человек занимается спортом. Как и сколько заниматься, чтобы преодолеть тягу к никотину, читайте в статье Физические упражнения помогают бросить курить

Когда бросить невыносимо трудно

Отца Долфина Лайнера доконало курение — две пачки в день. За те месяцы, пока отец находился в безнадёжном состоянии, Долфин узнал всё о раке и табаке. Одно из определений никотина он запомнил наизусть: «Ядовитый алкалоид, главное действующее начало табака». «Ядовитый», — непрерывно повторял он про себя, глядя, как умирает отец. Читайте продолжение истории: Когда бросить невыносимо трудно

4 мощных оружия в борьбе с курением

Вот уже более десяти лет Леонид Рутковский проводит программу «Дышите свободно», стремясь помочь людям бросить курить и освободиться от никотиновой зависимости. Эта программа прекрасно зарекомендовала себя в разных странах и культурах. Вы можете познакомиться с основными моментами и стратегиями, которые помогают обрести победу и дышать свободно. Читайте об этом в статье: 4 мощных оружия в борьбе с курением

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2019 г.