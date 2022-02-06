Бывшие повстанцы на Филиппинах приняли крещение после прослушивания радио

Адвентистское Всемирное Радио преобразует жизни людей на раздираемом конфликтами острове.

Филиппинские власти годами пытались заключить мирное соглашение с повстанцами, чтобы положить конец полувековому конфликту, в результате которого погибли тысячи людей на острове Миндоро. Повстанцам предлагали землю, деньги. Казалось, ничего не помогает.

Затем повстанцы, укрывшиеся в покрытых пышной зеленью горах Миндоро, начали слушать Адвентистское Всемирное Радио (AWR).

Кровавая глава филиппинской истории завершилась в субботу 13 ноября 2021 года, когда многие бывшие мятежники, включая их лидера, сложили оружие и отдали свои сердца Иисусу во время крещения. В общей сложности более 2000 человек приняли крещение по завершении евангелизационных встреч по всему острову.

Руководитель адвентистской церкви Тед Вильсон обратился непосредственно к сотням бывших мятежников и их семьям: «Сегодня, по Божьей милости, вы больше не бунтовщики, — сказал он. — Теперь вы — новые творения в Иисусе Христе. Вы — часть великой Божьей семьи, которая с нетерпением ожидает скорого пришествия Иисуса!»

Высокопоставленный филиппинский военачальник выразил благодарность адвентистской церкви за её роль в примирении повстанцев. Филиппины объявили амнистию бывшим повстанцам. Правительство выделило им участки земли, а церковь поможет научить их возделывать эти земли и вести здоровый образ жизни.

По материалам logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.