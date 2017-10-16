Бывший сатанист предупреждает родителей об опасности Хэллоуина

Бывший сатанист издал предупреждение христианам об опасности празднования Хэллоуина.

В статье для новостного издания CharismaNews.com Джон Рамирес, который раньше был высокопоставленным священником в Сатанинском храме, прежде чем по Божьему провидению открыл свое сердце Евангелию, рассказал историю своей личной причастности к сатанизму и празднованию Хэллоуина, чтобы предупредить родителей о его опасности.

Хотя некоторые христиане полагают, что позволить детям одеваться в костюмы и идти к соседям за конфетами совершенно безопасно, Рамирес имеет совершенно другое мнение.

Он поделился тем, что он и его жена были сатанистами и выбрали день Хэллоуина, чтобы пожениться.

«Я помню 31 октября 1987 года, когда у меня была самая дьявольская свадьба на планете. Моя жена и я решили жениться на Хэллоуин, провести демонический ритуал, который продолжался всю ночь, и свадебные колокола были услышаны вплоть до врат ада», – писал он.

Он предупредил христиан о том, что невозможно отделить темное происхождение Хэллоуина от кажущейся безвредной практики сегодняшнего дня.

«Как для поклонников дьявола, Хэллоуин был для нас особенным, и мы с нетерпением ждали его празднования, потому что мы знали последствия высвобождения темной силы в эту ночь. Она сильно отличается от любой другой ночи в мире колдовства. Это было бы похоже на то, чесли бы я сегодня сказал верующим: “Насколько важны для вас Страстная пятница и Пасха?” Хэллоуин имеет такой же вес и важность для тех, кто живет на темной стороне».

Рамирес твердо верит в то, что христиане не должны участвовать в этом празднике; даже если они переименуют его в Harvest Fest или попытаются сделать из него любую подобную христианизированную версию Хэллоуина.

«Единственный урожай, который мы должны праздновать, – это жатва душ», – написал он.

Источник: ProСhurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.