С новым годом!

Дорогие наши читатели! Вот и пролетел ещё один год. Для одних это был год новых свершений, приобретений и радости. Для других 2024-й стал годом напряжённого ожидания, потерь и слёз. Австрийский психиатр и философ Виктор Франкл некогда сказал: «Вы можете лишиться всего в жизни, кроме одного — свободы выбирать реакцию на происходящее». Но есть ведь ещё кое-что. Это то, чего никто у нас не отнимет. Библия говорит так:

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание римлянам 8:35, 37–39).

Дорогие, прочитайте эти слова ещё раз. Если нужно, запишите их и повесьте на видном месте, чтобы помнить, что мы любимы. Слышите? Жизнь изменчива, но Бог постоянен, и любовь Его с нами всегда. Пусть эти слова согревают и поддерживают в минуты скорби и утрат, пусть Господь благословит вас и сокроет в тени крыл Своих, пусть будет вам скорым помощником, утешителем и верным другом.

Только помните, что Бог не открывает дверь сердца с ноги, Он ждёт вашего выбора. Приходите к Нему почаще! Разговаривайте с Ним в молитвах. «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Библия, Послание филиппийцам 4:6, 7). Отец Небесный всегда рад вам!

Пусть же наступающий год приблизит нас не только к славному дню Второго пришествия Иисуса, но и к Самому Иисусу, Господу и Спасителю нашему, Который есть Путь, Истина и Жизнь. «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Библия, книга пророка Исаии 55:6).

В новый год жизни — с Богом!

С любовью, редакция