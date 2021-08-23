Ценные монеты

Однажды Алиса услышала от родителей о маленькой девочке из другого города, которая была больна и нуждалась в дорогом лечении. Был объявлен денежный сбор для помощи этой малышке. В сердце Алисы тотчас появилось огромное желание помочь ребёнку. Она решила, что отдаст всё содержимое своей копилки на такое доброе дело.

Войдя в свою комнату, Алиса высыпала монетки из копилки и принялась считать: десять, двадцать, пятьдесят, пятьдесят три. Что? Всего пятьдесят три рубля? Это очень мало! Разве сможет она помочь бедной девочке, пожертвовав так скромно? Алиса опечалилась. Слёзы вот-вот готовы были политься из глаз, как в комнату вошёл папа. «Что-то случилось?» — спросил он, увидев дочь такой грустной. «Случилось», — вздохнула девочка и рассказала отцу всё: и о своём огромном желании быть полезной, и о пятидесяти трёх рублях в копилке. Папа обнял дочь и предложил послушать одну библейскую историю.

— Итак, — начал рассказ отец, — однажды Иисус сидел напротив сокровищницы и смотрел, как люди, пришедшие в храм, опускали туда пожертвования. Некоторые клали много и гордились этим. Но вот пришла одна бедная вдова. Она скромно приблизилась к шкатулке и положила всего две крохотные монетки. Иисус, подозвав Своих учеников, сказал им: «Посмотрите, эта бедная женщина пожертвовала больше всех, потому что отдала всё, что могла, для Господа».

У неё не было ничего, кроме этих двух скромных монеток, но вдова не пожалела их. Её две лепты оказались ценнее, чем дары богатых людей. Поверь, что и твои монетки для Бога очень дороги! Ты ведь тоже готова отдать всё содержимое копилки для доброго дела?

— Да, папочка! Я хочу отдать всё, что имею, лишь бы маленькая девочка стала здорова! — взволнованно воскликнула Алиса.

— Верь, доченька, что даже самое маленькое дело, сотворённое с добротой, может изменить мир к лучшему. А Господь благословляет каждое отзывчивое сердце! — с улыбкой подытожил папа и добавил, что со своей стороны тоже не останется равнодушным к беде ребёнка и присоединится к дарам дочери.

И уже через час Алиса радостно вышагивала, направляясь вместе с папой в банк, чтобы отправить помощь для бедной малютки. А в её кармане весело звенели монетки — пятьдесят три рубля для доброго дела.

Виктория Жунда

Художник Каролина Захарова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.