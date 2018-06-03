Чарльз Диккенс и Евангелие

Творчество великого английского писателя XIX века Чарльза Диккенса разнообразно по своему жанровому и образно-тематическому содержанию, богато яркими и меткими зарисовками характеров, изобилует захватывающими сюжетными поворотами. Раскрытие калейдоскопа увлекательного переплетения человеческих судеб и взаимоотношений имеет в творчестве писателя глубокую и прочную христианскую основу.

Следование законам Евангелия было исходным критерием жизненной позиции Диккенса, что непосредственно отразилось в его романах. Красоту христианского учения английский писатель видел в деяниях. Любовь к ближнему, как одна из доминант христианства, проявляется именно в делах, в служении людям. Спаситель, по утверждению Диккенса, «не сидел, праздно сложив руки и размышляя, — Он трудился и творил добро».1

В Евангелии писателя привлекают не чудеса, а этические, высоконравственные принципы: непротивление злу насилием, милосердие и всепрощение. Диккенс считал, что смирение — одна из самых главных христианских истин, восприняв которые можно возродить человека к добру.

Основой творчества английского романиста стало изучение человеческой души. Мир является ареной столкновения добра и зла. Душа — также поле битвы. Диккенс был убеждён, что спасение человека начинается со спасения его души, для чего необходима постоянная внутренняя работа.

Положительные герои в произведениях писателя, в большинстве своем, — люди бедные, находящиеся на нижней ступени социальной сословной лестницы, которые, несмотря на мрачную действительность, сохраняют чистоту души, руководствуются высокими нравственным принципами и умеют видеть светлые стороны жизни и радоваться ей. Автор утверждал: «Неверно, будто добродетель несовместима с бедностью, даже с лохмотьями».2

Диккенс сам следовал заповедям Христа и прививал любовь к религии своим детям. Для них в 1849 г. он изложил на понятном юным читателям языке Евангелие, назвав рукопись «Жизнь нашего Господа Иисуса Христа». Эта работа не предназначалась для публикации, она была адресована семейному кругу писателя. С этим связаны некоторые особенности преподнесения Евангелия детям и авторские комментарии. Так, писатель говорит, что двенадцать учеников Иисуса были бедняками, хотя на самом деле они были людьми разного достатка. Но данное отступление вызвано острыми общественными проблемами в Англии середины XIX века, связанными с жестокой эксплуатацией труда детей-сирот и городской бедноты. Писатель учит детей быть дружелюбными к одиноким и бедным, потому что, как он акцентирует, именно таких людей Иисус избрал Себе в ученики.

Сегодня рукопись опубликована, и все могут приобщиться к светлым и добрым историям из Евангелия, которые переданы с проникновенной интонацией. Приведём несколько фрагментов:

«Куда бы ни шёл Христос, за Ним всегда следовали толпы; и вот Он зашёл вместе со Своими учениками в один дом отдохнуть. Пока Он сидел там, пришли люди и принесли больного, расслабленного, который весь дрожал и не мог ни двигаться, ни стоять. Однако в дверях и возле окон столпилось так много народа, что они не могли приблизиться к Христу, и тогда поднялись на крышу дома, которая была невысока, и, разобрав кровлю, спустили постель, на которой лежал больной, в комнату, где был Христос. Увидев его, Иисус, полный жалости, сказал: “Встань! Возьми постель твою и иди в дом твой!” И человек встал и ушёл совсем здоровый, благословляя Его и благодаря Бога.

А в другой раз подошёл к Нему сотник, или начальник над солдатами, и сказал: “Господи! Слуга мой лежит дома и очень страдает”. Христос ответил: “Я приду и исцелю его”. Сотник же сказал: “Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошёл в мой дом. Но скажи только слово — и, я знаю, выздоровеет слуга мой”. Обрадовался Христос, что сотник так истинно в Него верует, и сказал: “Да будет так!” И слуга выздоровел в тот же час. <…>

Впрочем, Он всегда был добрым и милостивым. Он делал столько добра и учил стольких людей, как любить Бога и как надеяться попасть после смерти на Небо, что Его назвали Спаситель».3

Произведения Чарльза Диккенса, несмотря на реалистичное описание тягот и лишений в судьбах его современников, наполнены надеждой, исцеляющей и преобразующей сердца добротой и верой в Божественную любовь и прощение. Человек не может судить ближнего. Это ему не позволено Небом. Он может только любовью влиять на других. «Вы владеете мудростью любви … а это, да будет вам известно, высшая мудрость, какая есть на земле». 4

Людмила Лузько

1 Диккенс Ч. Письма 1833 – 1854, письмо №216.

2 Диккенс Ч. Статьи и речи. Речь на банкете в его честь (Эдинбург, 25 июня 1841 года).

3 Диккенс Ч. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа.

4 Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.