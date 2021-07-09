Час суда наступил

Картины Страшного суда очень впечатляют. Смотрю, как представляют его себе разные художники, и диву даюсь. Воистину, лучше быть атеистом, чем верить в то, что изображено на некоторых полотнах. Что же говорит о суде Библия?

Каждый из нас когда-то предстанет перед судебным престолом Христа: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, — доброе или худое» (2 Послание коринфянам 5:10).

У Бога есть специальное послание для нашего времени, которое мы обнаруживаем в библейской книге Откровение 14:6–12. Его цель — подготовить людей, живущих в этом последнем поколении, к пришествию Христа.

Седьмой текст 14 главы книги Откровение гласит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Не «наступит» когда-то в будущем, а «наступил» — на данный момент, в наши дни. Иными словами, час уже настал.

Книги пророка Даниила и Откровение — две великие пророческие книги, очерчивающие историю нашего мира. Одно из видений пророка Даниила сосредоточилось на небесном престольном зале: «Видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями… тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги» (Даниила 7:9, 10).

Отсюда ясно, что суд происходит на небесах. В другом видении внимание пророка концентрируется на времени суда: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Даниила 8:14). Какое же отношение к суду имеет очищение святилища? Библия говорит о двух святилищах — одно из них на земле, а другое на небесах. Земное святилище, построенное при Моисее, отражало великий оригинал, находящийся на небесах. Оно должно было служить иллюстрацией плана спасения.

Со святилищем были связаны два основных служения: ежедневное и годичное. Ежедневное служение заключалось в следующем: когда человек грешил, он приводил жертвенное животное, исповедовал над ним свой грех, а затем убивал его. Священник собирал кровь в таз, большую часть её выливал у основания медного жертвенника, а остальное вносил в святилище. Таким образом, грех как бы снимался с грешника и переносился в святилище, как бы хоронился в нём. Умирающий агнец олицетворял Христа, Которому предстояло взять на Себя наши грехи.

Йом-Киппур — судный день

Весь год лился поток крови, принося грех в святилище. В первый день седьмого месяца религиозного года серебряные трубы предупреждали людей о приближении дня искупления, а ровно через десять дней святилище очищалось, происходило искупление грехов людей.

Было десять дней для того, чтобы заглянуть в свои сердца, покаяться в своих неправедных делах и исповедаться в грехах. Йом-Киппур — последний из этих дней благодати — является кульминацией исповедания и покаяния. Служение Дня искупления, или очищения святилища, — прототип великого судебного следствия перед Вторым пришествием Христа.

Ежедневно в течение года грехи людей исповедовались в святилище. Закалывались жертвенные животные. Они умирали вместо грешника в признание двух основных положений: цена за грех — смерть, но грешник не обречён на погибель, поскольку Бог предоставляет замену в Иисусе, Агнце Божьем, закланном на Голгофе.

Грехи через кровь жертвы «переносились» в святилище. Символически они накапливались в святилище до Дня искупления, когда происходило очищение святилища.

В этот день для служения использовались два козла. Бросался жребий: «Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения» (Библия, книга Левит 16:8). Козёл, на которого выпадал жребий для Господа, приносился в жертву, и кровь его служила жертвой за грех.

На козла же отпущения символически возлагались все грехи, накопившиеся за год, и он уносил их в пустыню, в забвение. Козёл отпущения символизирует сатану, родоначальника всякого прегрешения. Этот акт ежегодной драмы указывал на последний суд, когда грех вместе с его родоначальником будет удалён и уничтожен навеки.

Когда Иисус умер, завеса в храме разодралась надвое, положив конец символическому служению. Архангел же Гавриил предупредил пророка Даниила: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!» (Даниила 8:17).

Какое же святилище должно очиститься в конце времени, если земного святилища уже не существует? Вывод один: речь идёт о небесном святилище. Но есть ли на небесах что-либо, требующее очищения? Библия сообщает нам: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное — лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, предстать ныне за нас пред лицо Божие» (Послание евреям 9:23, 24).

Теперь, как в пазле, отдельные кусочки составились в одно целое. День за днём, по мере того, как народ Божий исповедуется в своих грехах, Иисус представляет его в качестве Первосвященника в небесном святилище. Грех переносится от грешника в святилище; поэтому, прежде чем Иисус придёт вновь, в конце времени святилище на небесах должно быть очищено. На суде, когда Христос разбирает дело каждого отдельного человека, либо имя этого человека стирается из книги жизни, либо стираются его грехи. Таким образом, на суде святилище очищается.

Если верить Библии, то длинный пророческий период в 2300 дней (лет) в Даниила 8:14 соответствует 23 векам истории от правления Артаксеркса и восстановления Иерусалима до 1844 года, когда в небесном святилище начался следственный суд.

Отправной точкой для всего пророчества служит 457 г. до Р. X., когда царь Артаксеркс издал окончательное повеление о том, что евреи должны возвратиться в свою землю. С исключительной точностью пророчество предсказывает крещение Христа, последующую Его смерть на кресте, бесповоротное отрицание Евангелия еврейским народом и проповедь Евангелия язычникам. Финальная точка пророчества — очищение святилища, или судный день.

Бог считает эту весть о суде столь важной, что провозглашает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откровение 14:7). Эта весть специально предназначена для того, чтобы подготовить последнее поколение к этому величественному событию. Понимание этой вести призвано изменить нашу жизнь.

Суд происходит на небесах сейчас. Мы живём не в обычное время, нет более обычных дел и обычных удовольствий. Нет! Мы живём в час суда. Каждое имя будет расследовано. Каждое дело будет внимательно изучено.

Повлияет ли знание этого факта на наши основные привычки и образ жизни? Послушайте, как апостол Павел говорит об этом: «Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» (Библия, Послание римлянам 13:11). Павел говорит, что коль скоро мы знаем время, то пора пробудиться! Представьте себе, что я сплю и просыпаюсь рано утром. Что я делаю прежде всего? Конечно, смотрю на часы! Почему? Если сейчас 2 часа ночи, я перевернусь на другой бок и усну вновь. Но если сейчас 6 утра, я знаю, что пора вставать. Знание времени определяет всё в нашем мире.

Иисус направил нам эту весть, потому что Он любит нас. Он желает, чтобы мы были готовы к Его пришествию. Как вы будете выглядеть, когда дойдёт черёд до вашего имени? Каким вы предстанете перед судом, когда жизнь ваша будет внимательно рассматриваться?

По книге Марка Финли «Великие пророчества Библии»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.