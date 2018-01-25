Чем вредны быстрые диеты

«Диета» — первое, что приходит в голову большинству располневших людей. Печальная правда состоит в том, что почти все их усилия в этом направлении оказываются, при дальнейшем рассмотрении, пропавшими зря, если не сделать постоянным здоровый образ жизни. До 95 % людей, находившихся какое-то время на диете, в течение года набирают потерянный вес, часто ещё и с избытком. Повторяющиеся попытки сбросить вес с последующим возвратом потерянных килограммов изматывают человека морально и физически, принося больше вреда, чем пользы.

Когда успех — лишь иллюзия

Несколько лет назад были популярны таблетки для снижения веса. В состав многих из них входил диуретик (мочегонное средство). Поскольку организм примерно на 70 % состоит из воды, то, разумеется, такому средству не составляет труда быстро вывести несколько литров воды. Показатели весов радуют лишь несколько дней. Но постепенно организм восстанавливает нарушенный баланс, замещает потерянную воду — и сброшенных килограммов как не бывало.

Большая доза белка даст аналогичный результат. Печень перерабатывает избыточный белок в азот мочевины в крови. Это заставляет почки выкачивать воду из тела, поскольку требуется примерно в 7 раз больше воды для выведения из организма продуктов переработки избыточного белка, чем для продуктов распада жиров или углеводов.

Рассчитанные на быструю потерю веса диеты как раз и используют эти явления. При назначении большого количества белка в пищу наглядная потеря веса может произойти за короткое время. Поскольку эта методика далеко не безопасна для здоровья, такая диета назначается почти всегда на короткое время, около двух недель. Весы показывают радующие душу низкие цифры, но в основном вес вскоре восстанавливается, когда организм возмещает потерянную воду.

Многие из быстрых диет также понижают суточное потребление калорий до очень низкого уровня — 500 – 800 калорий в день. Некоторые опускаются даже до 300 – 400 калорий. Организм же расценивает это резкое снижение калорий как «острое голодание» и начинает переваривать свои собственные белки (обычно в виде мышечной ткани) в попытке защитить жизненно важные ткани. Тщательные исследования показали, что при таких диетах потеря веса может происходить как за счёт жировой, так и за счёт мышечной ткани.

Поэтому, когда вы думаете, что потеряли, к примеру, 7 кг жира, на самом деле вы могли потерять 2,5 кг жира, полкило белка (мышечной ткани) и 4 кг воды.

Что делать, чтобы не набрать килограммы вновь?

Если вы чувствуете, что вам надо сесть на диету, то позаботьтесь о том, чтобы в продуктах содержалось не только необходимое для повседневных нужд количество белка, но и достаточно углеводов для предотвращения потери мышечной ткани. Для среднестатистического человека это означает, по меньшей мере, 200 ккал белка (50 г) и от 600 до 800 ккал углеводов в день.

Для успешного контроля собственного веса необходимо соблюдать три принципа:

Повысить качество и количество своей пищи, одновременно уменьшая её калорийность. Увеличить темп сгорания калорий в организме с помощью активной физической деятельности. Сделать два вышеуказанных принципа в своём образе жизни постоянными.

Начните с щедрого употребления в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки — овощей, фруктов, картофеля, бобовых, изделий из муки грубого помола. Сократите до минимума потребление жиров и сахара, а также рафинированных, прошедших технологическую переработку продуктов и закусок. Они переполнены калориями, но имеют ничтожно малое количество питательных веществ.

Ограничьте употребление животных продуктов — таких как мясо, яйца, мороженое, сыр. В них нет клетчатки и очень много жиров.

Такие принципы питания плюс энергичная ежедневная прогулка помогут вам сбросить 0,5 – 1 кг в неделю. Сбросьте эти лишние килограммы. Обретите дополнительную энергию. Улучшите ваше пищеварение. Чувствуйте себя в форме и наслаждайтесь жизнью!

Подготовил Тимур Герасимов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.