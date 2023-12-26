Чернослив в шоколаде

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Для начинки:

  • 100 г фиников (освободить от косточек и пропустить через мясорубку)
  • 200 г чернослива без косточек (пропустить через мясорубку)
  • 30 г кокосового масла
  • 30 г любимых орехов подсушить в духовке, а затем измельчить в блендере
  • 20 г кэроба
  • ваниль по вкусу

Смешать и скатать шарики по 20 г. Заморозить: к замороженным конфетам глазурь пристаёт, а с тёплых обтекает.

Для глазури:

  • 125 г масла какао,
  • 65 г кэроба,
  • 60 г тростникового сахара.

Масло растопить, остудить до 45°С, залить в блендер, добавить сахар, кэроб и взбить. Остудить глазурь до 30°С, достать из морозилки подготовленные шарики и глазировать их. Приятного аппетита! И помните, что всё хорошо в меру.

По рецептам агроусадьбы «Сельский Дом» (Беларусь)

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.

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