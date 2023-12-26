Чернослив в шоколаде

Для начинки:

100 г фиников (освободить от косточек и пропустить через мясорубку)

200 г чернослива без косточек (пропустить через мясорубку)

30 г кокосового масла

30 г любимых орехов подсушить в духовке, а затем измельчить в блендере

20 г кэроба

ваниль по вкусу

Смешать и скатать шарики по 20 г. Заморозить: к замороженным конфетам глазурь пристаёт, а с тёплых обтекает.

Для глазури:

125 г масла какао,

65 г кэроба,

60 г тростникового сахара.

Масло растопить, остудить до 45°С, залить в блендер, добавить сахар, кэроб и взбить. Остудить глазурь до 30°С, достать из морозилки подготовленные шарики и глазировать их. Приятного аппетита! И помните, что всё хорошо в меру.

По рецептам агроусадьбы «Сельский Дом» (Беларусь)

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.