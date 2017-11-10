Число зверя: что это такое?

Множество людей по всему миру полагает, что число 666 является магическим. Некоторые называют его «числом зверя». Многие боятся этого числа и сознательно отказываются от документов, содержащих эту комбинацию цифр. Однако тайна трёх шестёрок заключена не в магии цифр, а в том, что за этим числом кроется.

О числе 666 упоминается в последней книге Библии — Откровении Иоанна Богослова. Именно там это число названо «числом зверя». В этой же главе говорится и о начертании зверя, которое тесно связано с его числом. Что же это такое? Давайте разбираться по порядку.

Библия повествует, что Иисус Христос перед Своим Вторым пришествием готовит место жительства для каждого искренне верующего христианина, где не будет боли, предательства и зла. Но перед тем, как снова прийти на землю, Он положит Свою печать на верных Ему детях. Все остальные, по словам Библии, получат начертание зверя.

Вот как описывает эту картину пророческая книга Откровение: «И после сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:1–3).

Интересно, что в Откровении мы видим ещё одну группу людей, на которых будет положена печать, или знак. Политико-религиозная власть, символизируемая зверем, сделает так, что «всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их» (Откровение 13:16). Что характеризует этих людей? «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией» (Откровение 14:9, 10).

Что такое «знак зверя»?

На наш взгляд, все электронные приспособления, о которых упоминалось выше, — скорее инструменты в наложении печати, нежели сама печать. Вряд ли кредитные карточки или электронные документы сами по себе настолько губительны, что принимающие их заслуживают той страшной участи, о которой предостерегает книга Откровения.

Печать зверя накладывается на чело и на руку человека. Библия чётко и однозначно указывает, что должно быть у человека на руке и на челе: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас… И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Второзаконие 6:1, 6–8).

Бог предписывает человеку носить на руке и на челе Его заповеди и законы. Зверь навязывает человеку на руку и на чело беззаконие. Таким образом, печать зверя следует искать не в современных технических достижениях, а в устоявшемся древнем почерке зверя, в его привычном отвержении авторитета Бога и Его Закона. Он стремится к тому, чтобы люди отвергли заповеди Божьи, отвергли авторитет Божий. Чтобы манипулировать людьми зверь должен «освободить» их от законов Божьих. Иначе его власть над ними не будет полной.

«И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откровение 13:14, 15).

Мы определённо видим, что некая сила, названная в Библии зверем, в конце земной истории будет принуждать всех живущих на земле к поклонению. С помощью системы тотального контроля религиозно-политические силы могут принуждать человека к нарушению Божьих заповедей, в частности, заменив день покоя с субботы на воскресенье, что противоречит четвёртой заповеди Закона Божьего.

Система зверя или мировая религиозная система, по пророчеству, будет угрожать экономической блокадой тем, кто откажется ей поклоняться. Без наличия этого знака не будет возможности осуществлять какую-либо коммерческую или вообще экономическую деятельность. Очевидно, что речь идёт не только о предметах роскоши, но затрагивает и продукты первой необходимости: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:16–18).

Боязнь, что начертание трёх шестёрок может произойти незаметно для нас, не может быть обоснована. Скажем, получили мы новый паспорт с номером 666, — и мы, сами того не ведая, получили страшное начертания зверя. Сама мысль, что вот таким непреднамеренным способом можно принять начертание зверя противоречит одному из самых важных положений христианства — о безусловной зависимости спасения человека от его сознательного выбора. Иисус Христос предлагает нам спасение и жизнь вечную, но без нашего желания и нашего выбора Он не будет спасать нас. А потому не от «магических» цифр зависит спасение, а от того, какой духовный смысл мы в него вкладываем.

Ни одному человеку не уйти от принятия решения в пользу поклонения или не поклонения определённой религиозной системе. Каждый человек должен ответить себе на вопрос: «Кому поклоняться и кому служить?» «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?» (Римлянам 6:16).

Нужно понять, в чём наше благословение, понять каждому лично и всякому народу — тогда мы обретём главное оружие, с которым ничего не будет страшно. Это оружие, которого так страшится «зверь», — Закон Божий. Народ, вооружённый этим Законом, невозможно поработить, невозможно уничтожить. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь» (Исаия 54:17).

Праведный суд Божий положит конец зверю и его последователям. В царство Божье войдут только те, кто останутся верными Богу. Бог приглашает нас избрать жизнь. Сегодня мы являемся свидетелями великого противостояния между Богом и системой зверя. На чьей стороне мы окажемся, и как сможем решить этот вопрос каждый для себя?

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.