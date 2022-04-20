Чистые руки

Может быть, ты слышал, что иногда о каком-то человеке говорят: «Он нечист на руку». Это не значит, что он грязнуля, и не умывается по утрам и вечерам. Это означает совсем другое: такой человек склонен к воровству.

Чистые или грязные руки были у Макара?

Макар, мальчик, который был помощником сапожника, подметал мастерскую после работы. Он увидел на полу под столом монетку. Вот так находка! На эти деньги можно было купить леденцового петушка на палочке. Макар давно хотел попробовать такого петушка, но у него не было денег, и вдруг так повезло!

Но потом Макар вспомнил, как мама говорила, что чужое брать нельзя. Макар положил монетку на стол и пошёл домой. Хозяин увидел монетку на столе и понял, что Макар честный мальчик. В награду он купил Макару… Как ты думаешь что? Да-да, леденцового петушка!

Иногда мы испытываем искушение взять какую-нибудь вещь или деньги, которые нам не принадлежат. Но наши руки всегда должны оставаться чистыми.

Одна из заповедей Закона Божьего говорит: «Не кради» (Библия, книга Исход 20:15).

Помолись так:

Боже, помоги мне быть честным и никогда не брать чужое.

По книге Анны Ляху «Минутки доброты»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.