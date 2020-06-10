100-летняя женщина читает Библию в 61-й раз

К 99 годам мисс Хелен прочитала Библию 60 раз, и с радостью отправилась в своё 61-е путешествие по Писанию, потому что, по её словам, Бог каждый раз показывает ей что-то новое.

Когда она впервые прочитала Библию, шла Вторая мировая война. В том же году задачей было прочитать Библию до 1942 года.

Мисс Хелен всё ещё посещает еженедельную церковную службу в 8 часов утра.

Пастор церкви, которую посещает мисс Хелен, считает, что приверженность мисс Хелен чтению Писания должна обличить и вдохновить других христиан читать Библию. «Вы можете прочитать всю Библию вслух за 72 часа, — сказал он. — В то время как другие просто смотрят телевизор, вы можете прочитать Библию от начала до конца. Дело не в том, что у нас нет времени, а в том, что мы не выбираем время для чтения Писания».

«Мне нравится идея, что наши старшие сёстры и братья во Христе могут показать нам пример», — добавил служитель.

По материалам CNLNEWS

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.