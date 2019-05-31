«Чудесные странички» обеспечат интересный досуг с детьми

В современном мире среди большого разнообразия материалов для детей бывает так не просто найти то, что не только развлекает, но и приносит пользу для их души и развития. На сайте журнала «Чудесные странички» мы предлагаем разнообразные материалы для детей и родителей, которые преподносят полезную информацию в интересной форме и развивают детей не только умственно, но и духовно.

Детям о здоровье

В рубрике «Детям о здоровье» — большое количество рассказов о героях журнала, которые узнают от мудрого кота-доктора Афанасия Петровича простые и действенные принципы здоровья. Материалы этой рубрики не только побуждают детей вести здоровый образ жизни — избегать вредных привычек и формировать полезные (питьё чистой воды, физические упражнения, правильное питание), — но и объясняют, почему это так важно.

Игры

В разделе «Игры» собрана коллекция увлекательных настольных игр, которые можно скачать, распечатать и использовать для совместного времяпрепровождения всей семьи. Среди них много игр с библейскими сюжетами, которые не только развлекут детей, но и напомнят им о важных библейских историях и духовных истинах.

Библейские рассказы

В рубрике «Библейские рассказы» вы сможете найти много материалов, которые понятным для детей языком рассказывают истории, описанные в Библии, и объясняют, как эти вечные истины применимы в нашей повседневной жизни. Некоторые библейские истории, а также другие добрые поучительные рассказы есть в аудиоформате, их можно найти в разделе «Аудиорассказы» и послушать прямо на сайте.

Читаем сами

Для маленьких детей, которые только учатся читать, на сайте есть рубрика «Читаем сами», в которой собраны короткие поучительные рассказы для самостоятельного чтения. Для удобства маленьких читателей слова в них разложены на слоги с ударениями, а яркие иллюстрации делают чтение ещё более увлекательным и приятным.

Головоломки и раскраски

Разделы «Головоломки» и «Раскраски», в которых собраны задания по самым разным темам, помогут родителям организовать интересный и полезный досуг для детей. Тематические раскраски, раскраски по номерам, с соединением точек, лабиринты, головоломки, находилки, кроссворды, задания на проверку знаний по разным важным темам, — всё это вы можете найти и скачать на сайте.

Чудесные Божьи творения

Кто из детей не любит животных? Узнать больше о них дети могут из рассказов в рубрике «Чудесные Божьи творения». Там их ждут интересные факты из жизни животного мира и рассказы о редких животных, птицах и насекомых.

Также на сайте «Чудесные странички» вы можете найти множество добрых рассказов с красочными иллюстрациями; красивые поучительные стихотворения; рубрику «Вопрос — ответ», в которой представлены ответы для вопросы наших читателей; опыты ответов на молитвы; сценки и программы для проведения детских мероприятий, а в рубрике «Плакаты» — яркие развивающие материалы, с помощью которых легко заниматься с детьми.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.