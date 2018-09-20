Что делать с гневом?

Вам приходилось видеть человека, который никогда не раздражался, не злился и не гневался? К сожалению, для большинства из нас справиться с раздражительностью и гневом далеко не просто. И страдают от наших эмоциональных бурь, как правило, в первую очередь самые родные и близкие люди. Как же научиться справляться с такими отрицательными эмоциями? Какие духовные и психологические рецепты существуют?

Дать свою консультацию по этому вопросу согласилась психолог, доктор богословия Галина Штеле.

Чтобы научиться справляться с раздражительностью и гневом, в каждой конкретной ситуации нам надо выявлять их причину. Существует ряд факторов, обычно вызывающих отрицательные эмоции:

– разочарование;

– несовпадение ожиданий;

– вторжение на нашу территорию;

– непредвиденные обстоятельства;

– привычки близких;

– критика;

– недостаток информации;

– неуважительное отношение;

– игнорирование.

Приведу несколько иллюстраций. Кто-то сказал, что медовый месяц заканчивается тогда, когда туфли мужу приносит собака, а ворчать начинает жена. Действительно, вскоре после свадьбы у большинства молодоженов начинаются проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать реальный случай. Двое молодых людей решили пожениться. Воспитывались они в разных семьях. У него мама была домохозяйкой, она всегда подавала отцу завтрак, обед и ужин. Ее же мать была деловой женщиной, и больше времени на кухне проводил отец. Итак, на утро после свадьбы он, проснувшись, смотрит на часы – время 11.00. Хочется завтракать, но жена спит. Он нежно будит ее: “Дорогая, проснись, уже 11 часов”. Она просыпается, смотрит на часы и опять засыпает. Он более настойчиво напоминает: “Пора вставать”. Видя, что это не имеет эффекта, добавляет: “Я хочу кушать”. Она в ответ: “Возьми что-нибудь в холодильнике”. Эти слова вызывают в нем раздражение, обиду и гнев… Причина – несовпадение ожиданий.

Очень болезненно воспринимается критика, особенно когда она исходит со стороны наших близких. Первая реакция: оправдаться или наговорить грубостей. Но лучше переждать, пока в нашей душе пройдет волна возмущения, и потом не нападать и не защищаться, а поблагодарить за критические замечания.

Мы ошибочно исходим из того, что если наши супруги нас любят, они будут реагировать и вести себя так же, как и мы, когда любим. Поэтому мы должны всегда стараться понять другого человека. Тогда нам будет легче его простить.

Иногда причиной нашего гнева становится недостаток информации. Приведу такой пример. Пожилой человек сидит в кинотеатре и смотрит фильм. А сзади постоянно бубнит какой-то подросток. Мужчина ждет, когда же он, наконец, замолчит, но тот продолжает все время что-то тихо говорить. Раздражительность постепенно перерастает в гнев, и, не в силах сдержаться, пожилой человек поворачивается, чтобы пристыдить парня. И тут он видит, что тот комментирует фильм слепому.

Обратимся к советам Книги Книг. “Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией” (Иакова 1:19-20). Действительно, как нам важно научиться слушать других.

“Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем” (Ефесянам 4:26). Это говорит о том, что будут в нашей жизни ситуации, когда мы будем гневаться. Но нам надо разобраться в возникшей ситуации до захода солнца, иначе мы будем засыпать с огорченным сердцем. Даже если мы, гневаясь, согрешили, очень важно для нас примириться. Супружеские пары, придерживающиеся этого библейского метода, признают, что в этом секрет счастливой семьи.

Большую роль в конфликтной ситуации играет прощение. Вспомним, сколько раз советовал прощать Иисус? «До седмижды семидесяти раз» (Матфея 18:22), – по сути, бесконечно. И не случайно. Прощение – это дар самому себе. Непрощение – яд, который разрушает нас. Но мы часто медлим с прощением. Нам хочется, чтобы человек понял, что сделал нам больно. Мы любим и жалеем себя. Нам не дает покоя ощущение несправедливости по отношению к нам.

В семейных конфликтах первым на примирение должен идти тот, кто более зрелый. Он принесет исцеление в испорченные отношения. И пусть вам в этом поможет Бог.

Подготовила Инна Иванова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2005 г.