Слово «динозавр» всегда притягивало взрослых и детей, заключая в себе что-то сказочное, легендарное. Для многих ученых же оно таит множество загадок и неразрешимых проблем. Одной из последних является упоминание о динозаврах древними людьми, которые, согласно материалистической концепции развития мира, не могли жить в одно время, ибо между ними лежало несколько миллионов лет. А между тем, такие свидетельства существуют, и с каждым годом их становится все больше.

Всем нам в детстве читали сказки о богатырях, волшебниках и драконах. Глубоко ошибаются те люди, которые считают их просто пустыми фантазиями, подходящими лишь для детского ума. Как говорит сегодня большинство историков и филологов, в сказках отражены реальные события, имевшие место много веков назад, и лишь преувеличенные со временем потомками. В пользу этого свидетельствует хотя бы тот факт, что тематика сказок России, Англии, американских индейцев, аборигенов Австралии и Океании имеют, несомненно, общую основу. Сюжеты этих сказаний удивительно похожи, в том числе тем, что в них часто фигурируют драконы, описание которых идентично описаниям динозавров. Помимо письменных свидетельств, говорящих о контакте людей с древними ящерами, имеются и археологические находки, подтверждающие это. Так, во многих пещерах, местах обитания древних людей, найдены наскальные рисунки, иллюстрирующие жизнь того времени – изображение охоты, рыбной ловли и т.д. И среди этих рисунков встречаются изображения динозавров, более того, по рисункам древних художников можно даже определить, какой именно это ящер. Количество и характер этих изображений явно свидетельствуют, что древние люди имели прекрасное представление о динозаврах, знали их повадки, слабые места. В ходе раскопок древнеамериканских городов найдены статуэтки, изображающие эти существа, которые весьма точно соответствуют пропорциям найденных скелетов динозавров.

А что же по этому вопросу говорит Библия? Интересное описание приводится в книге Иова: «Вот бегемот, которого я создал, как тебя; он ест траву, как вол. Вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья… Только Сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Вот он пьет из реки и не торопится; остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром?… можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогою?» (Иова 40:10-21,26). В русском переводе это животное в 10 стихе названо бегемотом и в 20-м – левиафаном. Последнее слово переводится в одних местах Библии как «бегемот», в других как «крокодил». Однако, это описание не может относиться ни к тому, ни к другому животному. Ведь, как известно, хвост у бегемота очень маленький, тогда как в книге Иова хвост животного сравнивается с кедром, так же, охота на бегемотов была распространена с незапамятных времен, а в Библии мы читаем, что охотиться на животное с хвостом, как кедр, невозможно. У крокодила же отсутствуют ноги, «как медные трубы». И, кроме того, питается крокодил отнюдь не травой.

Сопоставляя различные переводы и данные в Библии описания, ученые пришли к выводу, что этим животным является бронтозавр. Итак, Священное Писание несколько раз упоминает о драконах (Второзаконие 32:33), морских чудовищах (Иов 7:12), летающих змеях (Исаия 30:6) и динозаврах, которые некогда жили на земле.

Можно сделать вывод, что вследствие резко изменившегося после потопа климата они постепенно вымерли, но память о них еще долго оставалась среди людей. На вопросы, касающиеся того, почему были созданы эти животные, человеку дать ответ затруднительно, тем более, что Библия об этом умалчивает. Но, вместе с тем, мы можем быть уверены, что в вечности, в царстве Христа, мы получим исчерпывающие ответы и на эти вопросы, дорогой читатель.

Подготовила Ю. Коровина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2004 г.