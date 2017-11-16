Что кроется за простым приветствием

21 ноября — Всемирный день приветствий

Всемирный день приветствий — не самый известный, но один из самых позитивных и тёплых праздников. Когда наши глаза встречаются с глазами наших знакомых, мы приветствуем друг друга. А знаете ли вы, что этот краткий момент общения на самом деле имеет долгую историю?

Давайте представим, что два человека находятся на каком-то расстоянии друг от друга. Несмотря на то, что они близкие знакомые, они ещё не узнали друг друга. Один из них поворачивает голову в сторону своего друга. С этого момента начинается цепь биохимических реакций: свет, отражаемый от тела его знакомого, проникает через хрусталик глаза со скоростью в десять триллионов фотонов (световые частицы) в секунду. До того как попасть на сетчатку, свет проходит через хрусталик и через жидкую среду, которая заполняет глазное яблоко. На сетчатке расположено около ста миллионов светочувствительных клеток, которые называются «колбочками» и «палочками». Палочки позволяют глазу отличать свет от тьмы, а колбочки помогают различать цвета.

Когда фотоны сталкиваются с клетками сетчатки, они приводят в действие цепную реакцию, в результате которой возникает электрический импульс. Все процессы цепной реакции происходят менее чем за тысячную долю секунды. Затем специализированные белки внутри клеток преобразовывают изменившиеся элементы к их первоначальному состоянию.

Внутри глаза существует настолько сложный, превосходно продуманный дизайн, что химические реакции, происходящие в глазе, можно сравнить с домино-шоу. В этих шоу десятки тысяч костей домино располагаются настолько стратегически точно, что лёгкое прикосновение к первой кости приводит в действие целую систему. Система состоит из множества разных «домино», которые очень точно собраны вместе.

Итак, чувствительные клетки сетчатки производят электрические сигналы с помощью сложных химических процессов. В этих сигналах существует такая детальность, что лицо знакомого, его тело, цвет волос и даже небольшое пятнышко на его коже были закодированы определённым образом. После этого сигнал должен передаваться в мозг.

В нервных клетках (нейронах), возбуждённых молекулами сетчатки, также проходит химическая реакция, что приводит к возникновению электрического сигнала. Эти специальные сигналы поступают в зрительную кору головного мозга, которая состоит из множества областей, располагающихся одна на другой. Входящий сигнал сначала поступает в область, где проходит подготовительный анализ, после чего данные пересылаются дальше к нейронам в других областях.

Таким образом в зрительной коре головного мозга образуется изображение нашего знакомого. Однако теперь необходимо сравнить изображение с клетками памяти. Не пропускается ни одна деталь. Если лицо знакомого человека выглядит более бледным, чем обычно, то мозг приводит в действие мысль: «Почему мой друг выглядит сегодня таким бледным?» Так, менее чем за секунду, происходят два отдельных чуда, которые мы называем «видеть» и «узнавать».

После того, как человек узнаёт своего знакомого, он его приветствует. Например, человек принимает решение, что ему нужно сказать приветствие, на основе чего клетки мозга, контролирующие мышцы лица, дают команду к движению, что в результате производит улыбку. Эта команда передаётся через нервные клетки и запускает ряд других сложных процессов.

Одновременно с этим, за доли секунды, расположенным в горле голосовым связкам, языку и нижней челюсти даётся другая команда, и с помощью мышечных движений образуются звуки. Ушная раковина нашего знакомого собирает эти звуковые волны, которые перемещаются со скоростью приблизительно шесть метров за одну пятнадцатую долю секунды. В результате целого ряда процессов звук нашего голоса становится электрическим сигналом, который быстро передаётся в мозг через слуховые нервы. Триллионы нейронов в мозгу человека начинают заниматься оцениванием полученных зрительных и слуховых данных. Таким образом человек принимает и воспринимает посылаемые ему приветствия.

В такой сложной системе, как наш организм, очень много примеров бесподобного дизайна, которые теория эволюции, основанная на вере в «случайности», не способна объяснить. Но наоборот, очевидно, что все эти системы были созданы и даны нам нашим Творцом. Несмотря на то, что человек не может до конца представить, как работают механизмы в системах, которые позволяют ему видеть, слышать и думать, бесконечная мудрость и сила Бога, Который сотворил все эти системы из ничего, несомненно, очевидна.

Подготовила Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.