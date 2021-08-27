Кто будет в числе спасённых? Если я хороший человек, небеса мне обеспечены? Может, пропуск туда чем-то напоминает вступительный экзамен, и проходят те, у кого выше балл? Почему же тогда Христос сказал, что мытари и грешники могут войти в Царствие Божие, а так называемые «хорошие люди» — остаться вне?

«Что мне сделать, чтобы спастись?» — этот вопрос эхом отдаётся через века в сердце каждого человека, обретающего веру в Бога. Впервые его задал темничный страж, когда под его надзором находились апостол Павел и его спутник Силуан (Деяния Апостолов 16:30). Этот вопрос мучает и тех, кто совершает множество обрядов в той церкви, в которую он ходит, но при этом не имеет мира в душе. Всё, вроде, правильно, но нет покоя и мира: прощены ли мои грехи?

Кто-то, еженедельно ходя в церковь и соблюдая всё, что там говорят, выполняя повеления священника, уверен, что Бог его спасёт, ведь «я же делаю всё правильно». Такой человек гонит прочь всякие мысли, которые колеблют его уверенность в спасении.

А некоторые даже и не переживают по этому вопросу: я не такой плохой человек, зла никому не делаю, жене не изменяю, не убиваю, не краду — у Бога ко мне не может быть никаких претензий. А если иногда и ошибаюсь, то это ведь мелочи… Добрых дел у меня гораздо больше, они с запасом компенсируют все недобрые.

Итак, к какой бы категории мы ни относились, вопрос спасения имеет для нас решающее значение, ведь от правильного ответа на него зависит наша вечная участь — вечная жизнь или смерть.

Как на этот вопрос отвечает Господь в Своём Слове? Можно слушать друга, священника, родителей, но судить нас будут не они. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово» (Библия, 2 послание коринфянам 5:10). Нам следует обратиться к вести Того, Кто нас будет судить. И Он в милости Своей и любви к роду человеческому изложил Свою благую весть на страницах Библии. И первое, на что следует обратить внимание, так это весть о том, что каждый человек согрешил.

Абсолютно каждый виновен перед Богом. Конечно, степень вины и количество грехов могут быть разными, но Библия недвусмысленно утверждает: «Все согрешили» (Библия, Послание римлянам 3:23). И добрые дела, которые кто-то пытается привести в своё оправдание, не закрывают злых дел. «Возмездие за грех — смерть» (Библия, Послание римлянам 6:23), даже за один-единственный грех. Это не тот случай, когда в школе тебе ставят «2» за невыполненное задание, а потом ты делаешь дополнительную работу на «5» и этой пятёркой «закрываешь» двойку. В спасении так не работает.

Другой пример — автомобилист, который всегда ездил аккуратно и всего один раз попал в аварию. Неважно, что он всегда до или после этого случая ездил правильно. Достаточно один раз разбить машину, и она не починится от того, что он потом будет ездить без аварий. Нужен ремонт. Какой же способ «отремонтировать» нас предусмотрел любящий Бог?

Давайте прочитаем, как ответил апостол Павел на заданный ему вопрос «Что мне сделать, чтобы спастись»? А ответил он очень просто: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой» (Библия, Деяния Апостолов 16:31). «Отличная весть! — скажет любой. — Просто веровать в Бога, и я спасён!»

Я верую в Бога, значит, я спасён? И да, и нет. Чтобы понять, что имел в виду Павел, нужно учитывать, что это было лишь начало его проповеди, вступление. Дальше сказано: «И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его» (Библия, Деяния Апостолов 16:32). То есть после слов «веруй и спасёшься» последовала достаточно длинная проповедь. А о чём была проповедь Павла, Петра, Иоанна, Иакова и других апостолов Иисуса Христа? Иаков, например, в своём послании писал: «И бесы веруют и трепещут» (Библия, Послание Иакова 2:19), значит, одной веры в Божье существование недостаточно, ведь кто-кто, а бесы точно знают, что Бог есть.

Пётр, чья проповедь приводится в книге Деяния Апостолов более полно, говорит: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Библия, Деяния Апостолов 3:19). Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1 послание Иоанна 1:9).

Получается, любому человеку, независимо от того, сколько он совершил грехов, для спасения необходимо покаяться, то есть признать, что он был не прав, и исповедать свои грехи. В молитве перед Богом нужно перечислить свои грехи, искренне сожалея о соделанном. Есть немало тех, кто приходит в церковь «замолить» последнюю порцию грехов только для того, чтобы совершенно осознанно и добровольно вновь пуститься во все тяжкие. Библия предостерегает от этого: «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остаётся более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда…» (Библия, Послание евреям 10:26, 27).

Что же означает слово «обратитесь», упомянутое Петром? Развернитесь, то есть перестаньте делать то, что делали. Перестаньте делать злые дела. Мы все от рождения идём путём эгоизма, а это путь в другую сторону от Бога. Пётр призывает нас развернуться и идти не от Бога, а к Богу. А раз к Богу, то постоянно смотря на Его Образ, явленный в жизни Иисуса Христа. Образ не внешний, но образ жизни, дела, характер, жизнь, полную самоотречения и бескорыстных дел (творимых не для самопрославления, но для славы Божьей и не для того, чтобы получить прощение, а потому что ты его уже получил).

Чтобы правильно понимать Божьи намерения о нас, необходимо регулярно изучать Библию со смирением, искренне в молитве прося Бога открыть нам Его волю. Обретая драгоценные истины, нам следует менять свою жизнь в соответствие с ними. Слово Божье, и только оно, должно стать для нас советником и руководителем нашей жизни. И тогда каждый день Бог будет обращаться к нам через тихий голос Духа Святого, через чтение Писания и через нашу совесть.

Гармония Христовой благой вести заключается в следующем: мы спасаемся верой в Бога, которая проявляется в делах, движимых любовью к Богу и людям. Мы, спасённые, обретшие жизнь вечную верою в прощение Христово, начинаем жить уже здесь на земле жизнью неба — жизнью любви, прощения, радости, бескорыстного служения ближним. И эти дела являются следствием нашего спасения, а не способом его получения.

Мы уже здесь и сейчас можем отдать свою жизнь Богу в молитве, прося Его простить все наши грехи, помочь нам развернуться в нашей жизни и идти путём послушания Богу, совершая добрые дела из любви к нашим ближним. И этой любовью Господь неизменно наполняет всякое сердце, искренне обращающееся к Нему.

Тарас Осин

Божьего суда не избежит ни один человек. Но кто же удостоится быть спасённым? И что нужно делать, чтобы спастись от вечной погибели? На эти и многие другие вопросы, связанные с жизнью и смертью, вы можете узнать через программы «Тайны бессмертия» в эфире или на сайте телеканала «Три Ангела» www.3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.