Иногда вам хочется молиться, но вы не знаете, как? Или вообще не понимаете, зачем это нужно? Что такое молитва?

Молитва — это возможность пообщаться с Богом, как с личностью или просто поговорить, как с другом.

Если вы не понимаете, для чего нужна молитва, представьте себя на месте Бога. Чтобы понять Бога и Его отношение к нам, представьте отношения отца и ребёнка. Это облегчит задачу нашему воображению. Ну, приступим?

Вы — любящий родитель, к вам подходит ваше чадо и хочет выразить свою мысль. Вполне житейская ситуация. А теперь представьте, что ребёнок просит вас о чём-нибудь так же, как вы молитесь Богу. Вам будет интересно слушать заученные фразы? Уверен, что нет.

Станете ли вы сразу одаривать своё дитя всем, что оно попросит? Наверняка, нет. Вы любите своего ребёнка и хотите, чтобы он правильно развивался, поэтому вы не станете осыпать его конфетами, как только он того пожелает. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребёнок вырос самостоятельным, умным, сильным, красивым. Поэтому вы сначала спросите, действительно ли он хочет то, что просит? Зачем? Представляет ли он последствия? Каждый родитель стремится мудро подходить к решению вопроса своего ребёнка.

Теперь, когда мы представили эти отношения, мы можем задуматься, что просим у Бога мы. Готовы ли мы принять то, что просим? Сделает ли просьба меня и мир вокруг лучше? И зачем вообще молиться? Бог же и так всё сделает для меня хорошо, раз уж я Его дитя.

«Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иакова 4:2, 3).

Появляется новый вопрос. Зачем вообще обращаться к Богу, и может ли моя молитва что-нибудь изменить?

Представьте, что ваш ребёнок ничем не интересуется, ничего не просит и существует, бесцельно тратя время. Наверняка вы будете переживать, беспокоиться о его будущем и всячески пытаться направить его на путь исправления. Но тут происходит чудо — ваш ребёнок стал интересоваться, допустим, футболом. Он хочет стать великим чемпионом. Вы же не станете играть вместо него и не купите ему пьедестал на футбольной арене? Конечно, вы не дадите ему сразу конечный результат, но вы дадите ему все необходимые инструменты — купите ему нужные вещи, договоритесь с тренером, — но никогда не выйдете вместо него на поле. Так же и наш Бог.

«И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матфея 21:22).

Господь хочет, чтобы мы всего добивались сами. Он хочет, чтобы у нас были собственные навыки, достижения. Бог не даст нам всё по щелчку пальцев, но создаст благоприятные условия, чтобы мы были счастливы от того, чем занимаемся. Поэтому просить нужно с мудростью и идти в направлении своих целей, а Бог Сам откроет нам нужные двери. Или поставит препятствия у нас на пути, если наши желания в итоге принесут вред. Ведь Бог видит намного дальше, чем любой земной родитель.

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6).

Молитва не меняет жизнь в мгновение ока. Но если Бог услышит лично от вас то, что вы хотите, можете не сомневаться: оглянувшись назад, вы увидите, как Господь действовал и помогал вам в жизни. Поэтому просто доверьтесь Ему и идите.

Андрей Меркулов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.