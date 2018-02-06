Что разгневало Иисуса Христа в храме?

Обмен денег открывал возможность для мошенничества и вымогательства и превратился в позорную торговлю, которая была источником доходов для священников.

Дельцы назначали басно­словные цены за продаваемых животных и делили прибыль со священниками и старейшинами, которые таким образом обогащались за счёт народа. Приходящих на поклонение учили, что, если они не принесут жертву, благословения Божьего не будет на их детях и на их землях. Так священники фактически вынуждали паломников покупать жертвенных животных втридорога, ибо пришедшие издалека не хотели возвращаться домой, не выполнив обряд посвящения, ради которого они совершали свой путь.

Священники и правители были призваны стать представителями Божьими в народе; в их обязанности входило пресекать непочтительное поведение во дворе храма и быть для других примером благонравия и милосердия. Не стремиться к наживе они должны были, а заботиться о потребностях верующих, пришедших поклониться Богу, и помогать тем, кто не в состоянии купить требуемые жертвы. Но они этого не делали. Алчность ожесточила их сердца.

Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.