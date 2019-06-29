Ну, что такое доброта?

Откуда же она берётся?

Она, как счастье, красота,

Сердцам распахнутым даётся.

Она от ласкового слова,

От милосердия идёт,

Поднимет на ноги больного,

Надежду слабому даёт.

Ведь стоит только оглянуться,

Помочь подняться старику,

Ребёнку просто улыбнуться,

Кусочек хлеба дать щенку,

Ещё коляску инвалиду

Спустить с высокого крыльца,

Соседку не давать в обиду,

Которая совсем одна…

Вот так по крохе отдавая,

Лишь добрый оставляя след,

Взамен мы что-то получаем,

Чему цены, возможно, нет.

Тамара Зайко, г. Минск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.