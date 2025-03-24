Что приходит вам на ум, когда вы слышите слова «грешница» или «грешник»?

Не грешна, батюшка!

Не один раз женщины делились со мной, что на вопрос служителя «Грешна ли?» они отвечали «нет». А всё почему? Потому что для них грешница — это женщина, виновная в любодеянии. Но служитель-то знает, что безгрешен один Бог, а в Библии сказано: «Все под грехом, как написано: нет праведного ни одного» (Послание римлянам 3:9, 10). И ещё: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание римлянам 3:23). Тогда священнику приходилось задавать наводящие вопросы: не обидела ли кого, не брала ли чужого, не обманывала ли… И тут оказывалось, что грех подразумевает не только блуд и прелюбодеяние. Многие, очень многие, отказываются принять тот факт, что они грешники.

Как понять, что есть грех

Давайте посмотрим, какое определение греху даётся в Библии: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 послание Иоанна 3:4). Итак, грех — это беззаконие. То есть человек грешит, когда поступает не по Закону Божьему. Очень ёмко этот закон сформулирован в Десяти заповедях. Потому апостол Павел и написал: «Законом познаётся грех» (Послание римлянам 3:20). И ещё: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай»» (Послание римлянам 7:7).

Чтобы понять, что такое грех, нужно знать заповеди Божьи. Возникает вопрос: а если человек не знает их, грешит ли он? Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.

Непростительный грех

Кроме непосредственного Закона Божьего, есть ещё один механизм (если можно так сказать), доступный людям. Я говорю о совести. Апостол Павел пишет следующее: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Послание римлянам 2:14, 15).

Если человек чуток к голосу Духа Божьего, то этот голос со временем всё яснее для него. Если же советы Его отвергаются, то человек грешит и постепенно становится глухим к Божьему голосу. Библия называет таких людей сожжёнными в совести своей. Вероятно, именно это имел в виду Иисус, когда говорил о единственном грехе, которому нет прощения: «Хула на Духа не простится человекам» (Евангелие от Матфея 12:31).

Бог готов прощать исповеданные грехи. Ради этого Иисус принёс великую жертву. Но Бог не идёт против воли человека. Если человек не признаёт себя грешником, если не нуждается в прощении, прощения и не последует. Тот, кто постоянно отвергает голос Святого Духа и идёт своим путём, становится человеком бессовестным.

Итак,

грех — это нарушение Закона Божьего и жизнь не по совести, все люди грешны, есть только один непростительный грех — постоянное и упорное отвержение голоса Духа Святого, действующего через совесть.

Нам нужен Спаситель

Иисус, живя на земле, сказал считавшим себя праведными фарисеям: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие» (Евангелие от Матфея 21:31). И ещё: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Евангелие от Марка 2:17). Речь здесь, естественно, не о том, что надо больше грешить, чтобы Бог спас тебя, но о том, что у считающих себя хорошими людей есть большой соблазн отказаться от спасенья.

Если вы не считаете себя грешником, нуждающимся в прощении и изменении, а значит и в Боге, это тревожный звоночек. Помолитесь, попросите Бога показать вам ваше сердце, открыть вам то, чего вы сами, возможно, не замечаете: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Библия, книга Псалтирь 138:23, 24).

Надежда Масленникова