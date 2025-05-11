Что такое настоящая смелость?

«А тебе слабо?» — как ты реагируешь, когда тебе так говорят?

В Америке есть большой Ниагарский водопад. Однажды француз по имени Блонден решил показать миру, какой он смелый, и заявил: «Я пересеку водопад пешком». Блонден был прекрасным акробатом, и он сдержал своё обещание.

Он натянул над ущельем канат, взял для равновесия шест и лёгкой походкой прошёл над водопадом. Он подпрыгивал, бежал, танцевал, сделал несколько сальто. Когда он дошёл до конца, зрители встретили его бурными аплодисментами.

На следующий день Блонден придумал кое-что новенькое: он дошёл до середины, сел и приготовил себе обед на примусе. Это впечатлило толпу.

Дойдя до берега, Блонден спросил: «Кто разрешит пронести себя через водопад?» Никто не ответил. Желающих не нашлось. Тогда Блонден повернулся к Колкорду, своему рекламному агенту. «Слабó?» — было написано на лице Блондена. Агент улыбнулся, но улыбка получилась кислой: было видно, что Колкорд трусит. Но отказаться принять участие в трюке он не мог, потому что сам писал блестящие рекламные буклеты, рассказывающие об уникальном таланте канатоходца.

И вот они вдвоём отправились в путь. Скоро Блонден начал пошатываться. Как оказалось, идея тащить кого-то на себе была не очень удачной. Замирая от страха, Колкорд должен был сползти с канатоходца на канат и стоять, пока Блонден отдыхал. Как Колкорд в тот момент жалел, что согласился на безумную авантюру! В конце концов, они благополучно добрались до другой стороны.

Да, Блонден поборол страх. Но сделала ли его бравада мир лучше? Нет. Он рисковал и своей жизнью, и жизнью другого человека. А ради чего?

Настоящая смелость — когда молодой человек говорит «нет» наркотикам, когда не бросает друга в беде, когда защищает слабого, когда не боится сказать правду. Смелость — это стоять за правду даже тогда, когда ты один против большинства. Всё остальное — всего лишь аттракцион и выпендрёж, а порой — откровенное безумие. Сколько людей погибло или стало калеками, пытаясь показаться смельчаками! Сколько мальчишек и девчонок пострадали, доказывая, что им не «слабó»! Когда тебе скажут «слабó?!», вспомни, что такое настоя-

щая смелость. Запомни: смелость — это отказаться делать глупости, даже когда все уговаривают тебя.

А ты смелый?

Пересказала Елизавета Черникова