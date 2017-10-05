Что такое настоящая вера?

Современное поколение людей не привыкло воспринимать что-то на веру. «Не увижу — не поверю!» — вот лозунг большинства скептиков, привыкших даже в религии искать определённую выгоду для себя. Но парадокс заключается в том, что Божья благодать доступна и видна только тем, кто проявляет свою веру в действии. «Не поверишь — не увидишь!» — как бы отвечает Бог сомневающемуся человеку. Этот принцип ярко иллюстрирует библейская история об исцелении сына царедворца.

В Капернауме у одного из знатных иудеев, служащих при царском дворе, был сын, который страдал от, казалось, неизлечимой болезни. Врачи считали его безнадёжным, но когда отец услышал об Иисусе, он решил идти и просить Его о помощи.

Придя в Кану, он нашёл Иисуса в огромной толпе. Но его вера поколебалась, когда он увидел просто одетого, запылённого и усталого путника. Он усомнился, что Этот Человек сможет сделать то, о чём он пришёл просить Его, однако добился беседы с Иисусом, рассказал Ему о своём горе и умолял пойти к нему домой. Но Иисус уже знал о его беде. Царедворец ещё не вышел из своего дома, а Спаситель услышал его отчаянную мольбу.

Но Он знал также, что отец ребёнка готов уверовать только при определённых условиях. Если его просьба не будет выполнена, он не примет Иисуса как Мессию. Спаситель с горечью произнёс: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Иоанна 4:48).

Несмотря на все доказательства, что Иисус есть Христос, проситель готов был уверовать в Него только после того, как Спаситель выполнит его личную просьбу. Этот сановник являлся типичным представителем своего народа: Иисус интересовал таких людей только из соображений корысти. Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от Его силы. Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы временное благополучие. Но они не чувствовали себя духовно ущербными и не замечали своей нужды в Божественной благодати.

Подобно вспышке молнии слова Спасителя обнажили перед царедворцем все его помышления. Он понял, что искал Иисуса из своекорыстных побуждений. Он осознал нетвёрдость и шаткость своей веры в Исцелителя. Огорчённый до глубины души, он понял, что сомнение может стоить жизни его сыну. Теперь ему стало ясно: перед ним был Тот, Кто может читать мысли, для Которого нет ничего невозможного. Он взмолился: «Господи! приди, пока не умер сын мой» (Иоанна 4:49).

Спаситель не может оттолкнуть душу, которая взывает к Нему в своей великой нужде. «Пойди, — сказал Иисус, — сын твой здоров» (Иоанна 4:50).

Царедворец отправился домой, преисполненный такого спокойствия и такой радости, каких никогда до того не испытывал. Он поверил не только в исцеление сына — он уверовал в Христа как своего Искупителя.

И в тот же час в Капернауме родные, собравшиеся у постели больного, который умирал, заметили в нём внезапную перемену. Лихорадочный жар сменился ровным, здоровым румянцем. В потускневших глазах заискрилась жизнь, истощённое тело обрело силы. Ребёнок крепко уснул.

Когда царедворец подошёл к своему дому, навстречу ему вышли слуги, желая как можно скорее облегчить муки, которые он, по их мнению, должен был испытывать. Но хозяин не удивляется сообщённой ими радостной вести и с непонятным для них глубоким интересом спрашивает, в котором часу сыну стало легче. Ему отвечают: «Вчера в седьмом часу горячка оставила его» (Иоанна 4:52). Именно в тот момент, когда отец доверился обетованию: «Сын твой здоров», Божественная любовь коснулась умирающего.

Потрясённый происшедшим, царедворец пожелал больше узнать о Христе.

Познакомившись с учением Иисуса, он и все его домочадцы впоследствии стали Его учениками. Несчастье способствовало обращению всей семьи. Весть об этом чуде распространилась по округе, и в Капернауме открылся путь для служения Иисуса.

Бог, благословивший царедворца из Капернаума, хочет также благословить и нас. Но, подобно этому страдающему отцу, мы часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от Него земные блага, и доверяемся Его любви лишь настолько, насколько Он исполняет наши просьбы. Спаситель же хочет, чтобы мы осознавали, как испорчены наши сердца и как остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма, который порой побуждает искать Его. Признав свою полную беспомощность и крайнюю нужду, мы должны полностью довериться Его любви.

Мы должны верить Спасителю не потому, что видим и чувствуем, что Он слышит нас. Мы должны доверять Его обетованиям. И когда мы приходим к Нему с верой, каждая наша просьба достигает Господа. Прося у Него благословения, мы должны верить, что получаем его, и благодарить Бога за то, что уже получили его. Мы должны исполнять свой повседневный долг, убеждённые в том, что нам дастся благословение, когда будем в нём более всего нуждаться. И когда мы научимся так поступать, то увидим, что Бог отвечает на все наши молитвы.

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.