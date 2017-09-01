Что такое печать Божья, и как её получить?

Мир приближается к последнему кризису в мировой истории, когда все люди на земле, согласно Библии, будут разделены на два лагеря, одни из которых получат печать Бога, а другие — начертание зверя (Откровение, гл. 13). Естественно, возникает вопрос: «Что такое печать Бога, и на кого она будет положена?»

Вопрос этот не праздный. Библия предсказывает, что получившие печать Божью станут жителями вечного Божьего Царства. О второй категории людей сказано: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его…» (Откровение 14:9,10). В конечном итоге каждому человеку придётся дать ответ перед Богом, именно поэтому Бог дал человечеству Библию, чтобы каждый из нас лично разобрался, как обрести милость Божью вместо наказания.

Печать Божья — знак Божьих детей

О людях, которые обрели спасение и оказались в Царстве Божьем, написано, что у них имя Бога-Отца «написано на челах» (Откровение 14:1). Что это может значить? Приведём простой пример. У меня на лбу написано имя моего отца. Нет, это не буквальная надпись, но всякий, кто знает моего отца и смотрит на меня, сразу скажет, чья я дочь, потому что мы с отцом похожи.

Таким образом, Библия говорит: если вы претендуете оказаться в Царстве Божьем, то всякий, кто смотрит на вас, кто анализирует вашу жизнь, ваши слова и поступки, может сказать, что вы дети Божьи. Вы поступаете и мыслите так, как поступал и мыслил Иисус Христос, живя на земле.

Обратите внимание на один нюанс: никто из вас не может быть похожим на моего отца так, как я, потому что я — его родное дитя, а вы — нет. Человек может копировать чьи-то манеры, может даже сделать пластическую операцию, но простой анализ ДНК покажет: это подделка. Чтобы быть по-настоящему похожим на отца, нужно от него родиться. Подобно этому Иисус сказал однажды о духовном рождении: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоанна 3:3).

Для спасения недостаточно быть «хорошим человеком», «верить в душе» или формально принадлежать к церкви. Нужно иметь личные близкие отношения с Богом, быть Его ребёнком не на словах, а на деле.

Печать — исполнение Закона Божьего

Являетесь ли вы духовно рождённым христианином? Апостол Иоанн предлагает очень простой критерий, как это определить: «Мы знаем, что всякий, рождённый от Бога, не грешит; но рождённый от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Иоанна 5:18). Откройте Библию, книгу Исход и прочитайте Десять Заповедей, как они были записаны Самим Богом. Грех — это нарушение даже одного из десяти Божьих повелений. Иисус прошёл на земле путь полного повиновения заповедям и показал нам пример. Жить по Закону Божьему не просто, но всякий, кто примет это решение, может рассчитывать на помощь и силу Святого Духа.

Особое отличие Божьего народа

Среди Десяти Заповедей есть одна, которая в последнее время станет особенной проверкой для народа Божьего. Это заповедь о субботе: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8–11).

Многие из читателей скажут: «А я и не знал, что есть такая заповедь», а кто-то удивится: «Нас в церкви учат соблюдать воскресенье!» В этом и кроется величайший обман диавола. Он знает, что Закон должен быть исполнен в точности, и поэтому на протяжении веков делал всё, чтобы к нашему времени люди начисто забыли о дне покоя, установленном Богом ещё при творении. Под различными предлогами люди отказываются особым образом почтить субботний день. Но рассудите сами: если законы устанавливает Бог, нам ли их отменять.

Какой день соблюдал Иисус на земле? Субботу. (Луки 4:16). Какой день соблюдали апостолы после Его вознесения? Субботу. (Деяния 13:42, 16:13, 17:2). Какой день должны соблюдать те, кто хотят называться Божьими детьми? Конечно тот, который установил Сам Бог — субботу. Именно суббота будет Божьей печатью и отличительным знаком Божьего народа в тяжёлые времена перед Его Пришествием.

Выбор, который должен будет сделать каждый

Сегодня в Америке и Европе раздаются голоса о том, как полезно для общества было бы сделать единый для всех день отдыха и поклонения Богу — воскресенье. Эта идея подаётся под самыми благовидными предлогами: это укрепит семьи, сплотит народ, повысит духовность. Идеологом этого движения является римско-католическая церковь, которая ещё в IV веке ради привлечения большего числа прихожан из язычников вычеркнула из Закона Божью заповедь о субботе, заменив её языческим днём поклонения богу солнца — воскресеньем.

Пророчества открывают нам, что очень скоро законы о закреплении единого дня покоя и богопоклонения в воскресенье выйдут в разных странах. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, но это будет первый шаг к следующему указу: запретить соблюдение субботы. Это будет день, когда каждый из людей должен будет сделать выбор: быть верным Богу и соблюдать Его Закон или под страхом наказания подчиниться человеческой власти.

Те, кто не откажутся от субботы, будут иметь скорбь. Им нельзя будет «ни покупать, ни продавать», указ будет гласить, чтобы «убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откровение 13:15–17). Но их верность будет Божьей печатью. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12). Остальные же будут покорно соблюдать воскресенье и будут внешне благополучны, но в глазах неба на их правой руке или челе будет стоять «начертание зверя». Следующим событием будет Пришествие, в ходе которого Христос легко отделит одних от других.

Что же нам делать сегодня?

Сегодня — время, когда мы можем принять обдуманное и взвешенное решение. Когда мы можем открыть Библию и с молитвой разобраться, чего ожидает от нас Бог. Когда мы можем присоединиться к Божьему народу и найти Церковь, которая соблюдает без искажения все Десять Заповедей. Да благословит вас в этом Господь!

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.