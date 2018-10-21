Что такое семья, и почему важно её сохранять?

1. Семья — это школа.

В этой школе обучают принципам взаимоотношений мужа и жены, родителей и детей, старших по возрасту и младших.

Здесь закладываются основы характера. У детей до 6 – 7 лет модель отношений уже устанавливается на всю жизнь.

Эта школа учит самым необходимым предметам в жизни: прощению, дружбе, заботе, состраданию, нежности, пониманию, трудолюбию. Но школа может научить и раздражению, грубости, упрямству, вранью, невоздержанию, жестокости.

2. Семья — это больница.

Здесь можно излечиться от разных заболеваний. Самое сильное лекарство, которое применяют в этой больнице, — любовь!

Духовное исцеление — один упал, другой может помочь с любовью.

Физическое исцеление — когда за тобой с любовью ухаживают, можно быстрее выздороветь. Дети это особенно чувствуют, даже совсем маленькие, грудные. Они быстрее развиваются, если рядом родители, которые прикасаются, целуют и обнимают.

Нравственное исцеление — муж и жена, молясь друг о друге, помогают избавиться от недостатков характера, терпеливо переносят неудачи.

3. Семья — это мастерская.

Здесь с детства обучают навыкам ведения хозяйства. Родители обязаны научить этому своих детей. Ленивые дети — результат некачественного обучения в семье.

Здесь детей обучают умению вести семейный бюджет. Этому умению нужно учить уже с трёх лет, когда ребёнок может вложить в конверты деньги, предназначенные для разных целей.

Обучение аккуратности и чистоплотности и разным бытовым умениям: девочек — варить, печь, мыть посуду и пол, убирать в доме. Мальчиков — пользоваться различными инструментами в хозяйстве, работать в огороде, исполнять простые плотницкие и столярные работы.

4. Семья — это рай.

Самое приятное и счастливое место на земле для супругов и их детей — это та семья, где мир, любовь, понимание и забота. Где нет крика, раздражённых голосов, споров, но все с большим желанием помогают друг другу в домашней работе, общаются, поют, играют, читают и молятся вместе.

Но семья может стать и адом. Тогда в этот дом не хочется возвращаться из школы или с работы. Это самое неприятное место для супругов. Обычно такая семья очень быстро распадается.

5. Семья — союз двух любящих сердец.

Когда двое вступают в брак и дают торжественное обещание быть верными, любить друг друга и оберегать, они редко вспоминают в эту минуту о том, что у их алтаря стоит Тот, Кто может помочь им и дальше в этой нелегкой дороге. Иисус Христос был свидетелем на их бракосочетании и закрепил этот союз Своим присутствием. «Сделайте Христа первым и последним и лучшим во всём. Постоянно взирайте на Него, и ваша любовь к Нему день за днём будет становиться глубже и сильнее. И когда вы всё больше будете любить Его, ваша любовь друг к другу будет становиться более глубокой и сильной. Старайтесь делать друг друга более счастливыми. Пусть между вами будет взаимная любовь и снисходительность. И тогда брак вместо того, чтобы стать концом любви, будет её началом» (Эллен Уайт, «Христианский дом»).

Лидия Нейкурс, neikurs.com

Семья в понимании Бога и Библии

1. Бог является Творцом семьи: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27).

2. Брак могут создавать только мужчина и женщина: «Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Матфея19:4, 5).

3. Брак — вечное установление Бога: «…так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матфея 19:6).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.