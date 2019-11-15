Что ждёт землю: Голливуду и не снилось

Самые смелые фантазии Голливуда меркнут по сравнению с тем, что ожидает нашу планету. И это будет не фантастика. Никто не сможет сидеть перед экраном с ведром попкорна и пассивно наблюдать за происходящим. Мир ждут страшные события, и никто не останется в стороне.

На заключительном этапе великая борьба между Христом и сатаной — между добром и злом — будет сосредоточена на вопросе верности. Бог всегда испытывал людей, желая проверить, любят ли они Его настолько, чтобы быть верными Ему. В Эдеме испытанием верности стало дерево добра и зла. В дни пророка Даниила испытанием верности для трёх еврейских юношей стала вторая заповедь, налагающая запрет на поклонение идолам. Нежелание этих юношей склониться перед истуканом и нарушить вторую заповедь могло обернуться для них жестокой смертью.

Так и последнее поколение жителей земли будет испытано, но испытание это будет связано не со второй заповедью, а с четвёртой. Очень скоро весь мир разделится на верных и неверных «странной» и «неудобной» заповеди. Когда каждый человек примет окончательное и бесповоротное решение, на землю будет излит гнев Божий.

Это будет ужасное зрелище! Но до той самой поры Бог, как и ныне, будет настойчиво взывать к каждому человеку. Потом же люди, отдавшие предпочтение человеческим традициям и законам и отказавшиеся от Христа, испытают на себе последствия своего выбора.

А что же будет происходить с Божьим народом в это страшное время, когда разразятся бедствия, каких земля не знала никогда прежде? Вокруг детей Божьих будут бушевать язвы, но

Господь сохранит их в безопасности, и они выйдут победителями.

Библия говорит о последовательности событий вполне определённо. Прежде чем придёт Христос, большинство людей получит начертание зверя. Каждый человек сделает выбор — быть верным Богу или покориться зверю. Затем последует излитие семи последних язв. По их окончании придёт Христос, чтобы избавить Свой народ и забрать его на тысячу лет с Собой. А всё, что осталось на Земле, будет уничтожено огнём. Так наша планета будет очищена от греха.

Первая язва

Люди покрываются отвратительными гнойными ранами. Представляете, какие последствия вызовет подобная язва? Закроются школы. Остановятся заводы. Магазины опустеют, зато все больницы будут переполнены людьми, нуждающимися в срочной медицинской помощи, но врачи и медсёстры будут поражены тем же недугом…

Обратите особое внимание, кого постигнет первая язва, — имеющих начертание зверя. Чем они руководствовались, когда соглашались носить этот знак? Они хотели жить безопасносно. Богопротивная сила, объединившаяся с политическими властями, провозгласила, что всякий, кто не примет начертание зверя, будет подвергнут заключению, избиению, истязанию, будет лишён возможности покупать и продавать, и в конечном итоге будет предан смерти.

Первая язва покажет, насколько заблуждаются люди, вверяющие свою безопасность кому-то, помимо Христа. Получившие начертание зверя продали свои души за физическую безопасность. Взамен они получили то, чего стремились избежать, — физические недуги, раны, покрывшие их тело. Первая язва свидетельствует: вне Христа не может быть никакой физической безопасности.

Вторая язва

Когда люди ещё будут страдать от своих воспалённых ран, их настигнет ещё один удар. Всё одушевлённое в море умирает. Какой ужасный вид и какое зловоние будут на земле, когда трупы морских животных будут выброшены на берег! Люди побегут прочь с некогда прекрасных пляжей.

Море — это основной способ транспортировки товаров и продуктов. Если оживлённое судоходство вдруг прервётся, мировая экономика рухнет. А ведь именно ради экономической безопасности люди примут начертание зверя. Но их мировая экономическая система всё равно рухнет, потому что и экономической безопасности без Христа не существует.

Третья язва

Третья язва тесно связана со второй. Вода в реках и источниках вод сделалась кровью. Только представьте — человек открывает кран, чтобы попить воды, а вместо воды из него течёт кровь!

В то время как нечестивые будут погибать от жажды, не имея для её утоления ничего, кроме крови, для тех, кто поступал праведно, исполнится библейское обетование: «Хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет» (книга пророка Исаии 33:16). Сейчас эти слова звучат как красивая метафора, но придёт время, когда пища и вода будут стоить дороже, чем все богатства мировых банков.

Четвёртая язва

Затем четвёртый ангел опрокинет свою чашу, поразив людей огнём и великим жаром. Солнце нещадно палит. Можно только предполагать, какое воздействие окажет невиданная жара на заполненные кровью водоёмы. Получившие начертание зверя, признав ложный день поклонения (воскресенье, или день солнца), невольно приняли языческое солнцепоклонство. Теперь же солнце убивает их. Четвёртая язва провозглашает, что истинное поклонение возможно только во Христе и в согласии с Божьим Законом.

Пятая язва

Далее появляется ангел, который окутывает мраком всю землю, в то время как люди продолжают страдать от предыдущих язв, кусая языки от боли. Этот текст показывает, что язвы не будут приводить к немедленной смерти, поскольку подвергшиеся пятой язве по-прежнему страдают от ран, причинённых первой язвой. Они искали у зверя света, а теперь блуждают во тьме. Иисус — «свет миру» (Евангелие от Иоанна 8:12).

Очевидно, что язвы будут обрушиваться на землю одна за другой, а не одновременно. Не успеет окончиться одно бедствие, как уже начнётся следующее. И этот вал будет неотвратимо нарастать! Наконец придёт черёд шестой язвы, которая положит начало великой Армагеддонской битве.

Шестая язва

В заключительный конфликт будет вовлечён весь мир. В центре Армагеддонской битвы будет последняя атака объединённых сил, собранная под знамёнами мятежных религий, против Божьего народа. Цель этих мятежников — полностью уничтожить тех, кто остался верен Богу. Страдающие от язв будут полагать, что это Бог гневается на мир за то, что не удаётся достичь единства всех верующих. Осталась горстка фанатиков, упорно держащаяся за библейскую субботу. Возможно, если удастся их истребить, всё станет на свои места?

В последний момент, когда уже будет казаться, что Божьему народу грозит неминуемая гибель, начнётся заключительный этап битвы Армагеддон. Христос, Царь Вселенной, придёт с небес в сопровождении Своего воинства. Нечестивые будут уничтожены.

Седьмая язва

Пришествие Христа сопровождается разрушительным землетрясением, от которого «всякий остров убежал, и гор не стало» (Библия, книга Откровение 16:20).

Этот ужасный катаклизм сравняет с землёй и города, и горы. Затем с небес падёт град «величиною в талант». Большинство исследователей сходится во мнении, что талант по весу соответствует приблизительно 25 килограммам. Опустошение, которое может нанести такой град, не поддаётся оценке.

По отношению к Богу любви выражение «гнев Божий» звучит довольно странно, не правда ли? Что же такое «Божий гнев»? Это ни в коем случае не Его злость. Бог не злится на грешников. Расстраивается, скорбит, сожалеет об их выборе — да, но никак не злится. Бог позволяет каждому человеку выбрать свою вечную участь. Логическое следствие греховного выбора — разделение с Богом, Который есть источник жизни. Если бы Бог позволил греху существовать вечно, вся Вселенная, в конце концов, погрузилась бы во мрак. Суды Божьи, семь последних язв, станут естественным результатом того, что Бог отнимет у людей Свою защиту и оставит грешников пожинать плоды собственного выбора.

В Священном Писании есть замечательный по красоте и образности языка псалом, где говорится, что Бог желает сделать для каждого Своего чада, когда на землю начнут изливаться язвы. «Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен» (книга Псалтирь 90:4). Бог даёт это чудесное заверение тем, кто решил следовать за Ним и быть верными несмотря ни на что. На протяжении долгих веков христиане заучивали наизусть слова 90-го псалма, черпая мужество в стихах 7 и 10: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится… Не приключится тебе зло».

Библия несёт добрую весть о том, что, когда вокруг будут бушевать бедствия, Бог заповедает Своим ангелам охранять верных чад.

Мы уже знаем, чем закончится Армагеддонская битва. Её отважные герои и победители описаны в книге Откровение как «соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса» (14:12). Какое счастье оказаться в их числе!

Пройдёт ещё немного времени, друзья, и наступит последнее в истории земли утро — великое утро, когда будет положен конец всем битвам и никаких сражений уже не будет. Мы воссоединимся с теми, кого отняла у нас смерть, когда Иисус вернётся в неописуемой славе, чтобы забрать Свой народ в небесную страну.

А вы хотели бы оказаться среди тех, кто будет с великой радостью приветствовать Христа при Его возвращении, среди Его верных последователей, отвергнувших начертание зверя и избежавших семи последних ужасных язв, среди великого множества спасённых, которые возлюбили Иисуса не только на словах, но и на деле? Что до меня, то я хочу этого всем сердцем, и я уверен, что вы тоже. Так будем же с этого дня до самого пришествия Иисуса стараться всецело быть на Его стороне, чего бы нам это ни стоило. Давайте соблюдать все без исключения заповеди Божьи, включая четвёртую заповедь, помещённую в сердце Закона. Не станем уклоняться на путь тех, кто укоренился в своей непокорности и неверности. Пусть мерилом истины для нас будет Бог и Его Слово — Библия.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.