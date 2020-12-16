Чудо при путешествии из Адлера в Новосибирск

В далёком 1989 году одна христианка собиралась ехать поездом из Адлера в Новосибирск, но… Не буду всё рассказывать, читайте сами. Стихотворение основано на реальных событиях.
В июне много красок на Кубани,
Она во многоцветье облеклась.
А женщина на Адлерском вокзале
В Новосибирск по делу собралась.
Приехав на вокзал намного раньше,
Татьяна встретила подругу невзначай.
И вот, они уже в кафе ближайшем
Ведут беседу, распивая чай.
И так они общались задушевно,
Что время пролетало, словно сон!
Делились важным, самым сокровенным…
А поезд в это время и ушёл.
Как поступить, как всё теперь исправить?
В Новосибирске документ серьёзный ждут…
Ушедший поезд мчится по Кубани…
А слёзы по щекам текут, текут!
С досадой в электричку Таня села
И мысленно давай себя ругать.
Её попутчик между тем поведал,
Что едет авиабилет сдавать.
Разговорились. «А куда билеты?»
— Да я в Новосибирск хотел лететь,
Да только сильно заболели дети,
Так что с поездкой мне придётся потерпеть.
— В Новосибирск?! Так это просто чудо!
Позвольте я у вас билет куплю!
Мне вас Сам Бог послал из ниоткуда,
Мне послезавтра быть там нужно поутру!
Билет Татьяна с радостью купила.
Благодарила Бога без конца,
Отец Небесный Таню не покинул!
Опять блестели слёзы на глазах…
Испытывая счастье в сердце, наша Таня
На крыльях радости неслась в аэропорт.
Вот долгожданный рейс уже объявлен,
Татьяна поднимается на борт.
Домчался самолёт без опозданий,
В гостинице Татьяну завтрак ждал,
Присела выпуск новостей послушать ранний
И… содрогнулась от услышанного там.
Везде вещали лишь о катастрофе:
Газопровод взорвался под Уфой,
И поезд адлерский пылает в той Голгофе…
Она хотела ехать ведь на нём!
Татьяна в шоке пала на колени
И принялась Творца благодарить
За опоздание на поезд, за «проблемы»…
И снова слёзы… Как ей их не лить?!
А губы пересохшие шептали:
«Прости, Господь, мой ропот, суету».
И с уст её слова хвалы слетали —
Слова хвалы Спасителю Христу.
«И если я пойду долиной смертной тени,
Не убоюсь я зла, ведь Ты со мной!
В день бедствия меня укрыть сумеешь,
Тревоги сердца обратишь в покой!»
Людмила Завиженец, г. Москва
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.