Чудо при путешествии из Адлера в Новосибирск

В далёком 1989 году одна христианка собиралась ехать поездом из Адлера в Новосибирск, но… Не буду всё рассказывать, читайте сами. Стихотворение основано на реальных событиях.

В июне много красок на Кубани,

Она во многоцветье облеклась.

А женщина на Адлерском вокзале

В Новосибирск по делу собралась.

Приехав на вокзал намного раньше,

Татьяна встретила подругу невзначай.

И вот, они уже в кафе ближайшем

Ведут беседу, распивая чай.

И так они общались задушевно,

Что время пролетало, словно сон!

Делились важным, самым сокровенным…

А поезд в это время и ушёл.

Как поступить, как всё теперь исправить?

В Новосибирске документ серьёзный ждут…

Ушедший поезд мчится по Кубани…

А слёзы по щекам текут, текут!

С досадой в электричку Таня села

И мысленно давай себя ругать.

Её попутчик между тем поведал,

Что едет авиабилет сдавать.

Разговорились. «А куда билеты?»

— Да я в Новосибирск хотел лететь,

Да только сильно заболели дети,

Так что с поездкой мне придётся потерпеть.

— В Новосибирск?! Так это просто чудо!

Позвольте я у вас билет куплю!

Мне вас Сам Бог послал из ниоткуда,

Мне послезавтра быть там нужно поутру!

Билет Татьяна с радостью купила.

Благодарила Бога без конца,

Отец Небесный Таню не покинул!

Опять блестели слёзы на глазах…

Испытывая счастье в сердце, наша Таня

На крыльях радости неслась в аэропорт.

Вот долгожданный рейс уже объявлен,

Татьяна поднимается на борт.

Домчался самолёт без опозданий,

В гостинице Татьяну завтрак ждал,

Присела выпуск новостей послушать ранний

И… содрогнулась от услышанного там.

Везде вещали лишь о катастрофе:

Газопровод взорвался под Уфой,

И поезд адлерский пылает в той Голгофе…

Она хотела ехать ведь на нём!

Татьяна в шоке пала на колени

И принялась Творца благодарить

За опоздание на поезд, за «проблемы»…

И снова слёзы… Как ей их не лить?!

А губы пересохшие шептали:

«Прости, Господь, мой ропот, суету».

И с уст её слова хвалы слетали —

Слова хвалы Спасителю Христу.

«И если я пойду долиной смертной тени,

Не убоюсь я зла, ведь Ты со мной!

В день бедствия меня укрыть сумеешь,

Тревоги сердца обратишь в покой!»

Людмила Завиженец, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.